小富爸買零股 「一魚三吃」7年獲利5倍

撰文:龔招健 攝影:張家禎

許多上市櫃績優股的股價超過百元，甚至高達上千元，投資人若買不起整張，或擔心一次買整張幾乎花光可動用資金，不易達到分散投資風險，可選擇買零股，而透過買零股學投資、練盤感更是個好主意，這樣即便投資失利，損失也不會太大。

台股盤中零股交易新制上路以來，交易金額及參與的投資人都爆增，本刊特別專訪最近出版《零股獲利術》的零股達人張琨琳，讓他以過來人的經驗，與讀者分享「零股一魚三吃」的投資心法與策略。

台股盤中零股交易自去（2020）年10月26日上路，帶動零股交易股數及金額大幅成長，零股買賣自此更加方便、活絡，許多年輕小資族藉此管道買進台積電（2330）等高價股，很多證券商也配合推出專屬的零股交易平台，以較優惠的手續費爭取零股投資人。

根據證交所的每月統計資料，以去年來說，在10月盤中零股交易新制上路之前，台股單月零股交易金額都不超過80億元，但新制上路之後的隔月，單月成交金額就爆衝到161億多元，今年1月至4月更是每個月都超過300億元。

盤中零股交易上路近半年

權值股、熱門ETF獲青睞

若以近期股價大幅修正之後的5月12日收盤價為準，股價超過千元的上市櫃公司有8家，股價超過百元、千元以下的公司更多達257家。以去年及今年第1季零股交易金額排行居冠的台積電為例，小資族若買1張就要準備數十萬元，可能占個人可動用資金的一大半，如此很難達到分散投資風險。

除了上市櫃公司，盤中零股交易標的也涵蓋近年熱門的ETF（交易所掛牌的指數型基金），其中成交金額較大的包括元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、元大高股息（0056）、國泰台灣5G+（00881）、富邦Nasdaq（00662）、元大S&P 500（00646）等。相較於個股，由一籃子成分股組成的原型ETF更可以分散投資風險，更適合長期投資。

去年10月26日之前，零股交易只能在台股收盤後進行，由於是在盤後一次單筆集體撮合，報價資訊相對較不透明，投資人常會有買不到或賣不掉的情況，新增的盤中零股交易機制與盤中以張為單位的交易幾乎無異，成交股數及金額因此大增。

台股大盤自去年3月19日在8,500多點落底之後，一路大漲小回，表現極為強勢，因此吸引許多新手開戶。根據證期局統計，去年新增開戶數達148.8萬，年增74%，其中30歲以下年輕小資族約占33%，顯示盤中零股交易新制剛好符合這群小資新手的需求。

張琨琳買股曾慘賠數百萬

靠零股投資7年賺逾500%

出身金融業的零股投資達人張琨琳，最近出版《零股獲利術》，他在新書中集結過去7年操作零股的經驗，包括他如何以零股存股賺到 500%以上獲利，教讀者用小錢翻轉人生。

成為零股達人之前，張琨琳其實有過從天堂掉落地獄的慘痛投資經驗。

早在1999年底，他就「憑感覺」開始投資台股，初期幸運搭上台股上萬點的順風車而獲利滿滿。為快速獲取更高報酬，他當時不僅融資買股票，還透過銀行信貸擴大槓桿，結果不到一年的時間，隨著台股大盤重挫到5千多點，他竟慘虧近300萬元，持股出清後僅剩10餘萬元現金，遠不足以償還銀行貸款。

投資部位歸零後，張琨琳深入檢討整個投資失敗的原因，花了9個月研究台股相關軟體系統、技術分析，得出一套較穩健的投資心法，並重新回到資本市場，透過實戰加以驗證，結果相當成功，他也很快地賺到錢，將所有貸款還清。

張琨琳當時也意外發現，股票除了一般以「張」（1千股）為交易單位，也可以在盤後以零股（1股～999股）為交易單位，任何人只要買1股就可以成為任一家上市櫃公司的股東，享有各種股東權益，包括領取股東會紀念品（若公司有發放）。

「零股投資，是小資族的救星！」張琨琳說，也許讀者現在沒有足夠的資金，但千萬不可以小看自己身上的每一筆小錢，「因為透過零股的投資，將會為你展開完全不一樣的人生。」

2013年，張琨琳開始分享自己的零股投資經驗，在YouTube一口氣發了6篇「零股投資必勝術」的簡報影片，獲得很大的迴響，後來更受邀上電視節目，並獲得多家財經媒體報導，知名度逐漸打開之後，他開始辦理「零股揪團」活動。

台股盤中零股交易新制去年10月26日上路，帶動零股交易量爆增，越來越多投資新手投入，張琨琳在出版社邀請之下，決定將長年鑽研的「翻轉人生3＋1種零股投資法」集結成書，希望引導小資投資人依照自己資金部位大小，選擇一套最有利的零股投資方法，在下一篇會為讀者詳細介紹。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 6 月號第 165 期