關注焦點：

周二：美國 5 月消費者信心指數 (22：00)

美國 4 月新屋銷售 (22：00)

周三：紐西蘭議息 (10：00)

周四：美國 4 月耐用品訂單 (20：30)

美國第一季 GDP 修正 (20：30)

周五：美國 4 月個人所得 ‧PCE 物價指數 (20：30)

美國 4 月商品貿易 (20：30)

美國 5 月密西根大學消費者信心指數終值 (22：00)

今日重要經濟數據：

06：45 紐西蘭第一季零售銷售季率 ‧ 前值 - 2.7%

06：45 紐西蘭第一季零售銷售年率 ‧ 前值 + 4.8%

20：30 美國 4 月芝加哥聯儲全國活動指數 ‧ 前值 1.71

本週要聞：

美國 5 月 MARKIT 製造業 PMI 初值為 61.5

美國 5 月 MARKIT 服務業 PMI 初值為 70.1

美國 5 月 MARKIT 綜合 PMI 初值為 68.1

NAR：美國 4 月成屋銷售減少 2.7%

NAR：美國 4 月成屋銷售年率為 585 萬戶

XAU 倫敦黃金 - 金價千九遇阻，升勢或見緩止

美元上周整體處於低位反覆爭持，美聯儲上周三晚公布 4 月會議記錄顯示，多位委員似乎準備開始考慮調整貨幣政策，這引發對縮減購債規模和提前升息的擔憂，激發美元一度反彈，但之後市市場再復平靜，美元又再陷弱勢。美國聯邦儲備理事會 (FED) 最新的政策會議記錄顯示，其有關縮減購債的討論比投資人原本預料的要多。會議記錄顯示，多位與會委員認為，如果經濟繼續朝著委員會的目標快速取得進展，在未來政策會議上的某個時候開始討論縮減購債規模是合適的。會議記錄稍為出乎市場意料，一些投資者解除了部分美元空頭頭寸。本周美國和德國將公佈第一季 GDP 數據、而美聯儲青睞的通脹指標 -- 個人消費支出 (PCE) 物價指數亦會登場。

倫敦黃金方面，金價自三月底持續走高，至上周曾高見 1889 美元，在不足兩個月累計已錄得逾 210 美元升幅。當前金價在 1900 美元關口前或會稍遇阻力，至上周五更回撤至 1880 水準附近，而 RSI 及隨機指數已自超買區域回落，需慎防金價升勢或稍作緩止。支持位先會回看 1862，下一級見於 1850 水準，在上周金價亦在此區上方止跌回升，但若後市跌破此區，或見調整壓力加劇；較大支撐看至 200 天平均線 1843 以至 1820；另外，以最近一輪升幅計算，38.2% 的回調幅度會看至 1809 美元。至於上方阻力除了 1900 關口，較大阻力看至 1920 以至 1932 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

5 月 10 日–1,025.15 噸

5 月 11 日–1,025.15 噸

5 月 12 日–1,025.15 噸

5 月 13 日–1,024.28 噸

5 月 14 日–1,028.36 噸

5 月 17 日–1,035.93 噸

5 月 18 日–1,035.93 噸

5 月 19 日–1,031.27 噸

5 月 20 日–1,037.09 噸

5 月 21 日–1,042.92 噸

5 月 21 日上午定盤價：1877.65

5 月 21 日下午定盤價：1875.90

倫敦黃金 5 月 24 日 – 5 月 28 日預測波幅：

阻力位： 1888 – 1905 – 1922 – 1946/1972

支持位： 1872 – 1855 – 1839 – 1823

倫敦黃金 5 月 24 日

預測早段波幅：1870 – 1890

阻力位：1899 – 1909 – 1919

支持位：1859 – 1850 – 1840

XAG 倫敦白銀 - 銀價下探趨向線支撐

倫敦白銀方面，同樣在圖表可見 RSI 及隨機指數正自超買區域回落，而這一段升勢形成一上升趨線位於 27.10 美元，故需留意若後市跌破此區，將見銀價傾向陷入回調階段。以黃金比率計算，38.2% 的回調幅度為 26.88，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則為 26.30 及 25.70 美元。阻力位預估在 28.30，下一級看至 28.75 以至 29 美元關口。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

5 月 10 日–17,590.32 噸

5 月 11 日–17,538.38 噸

5 月 12 日–17,538.38 噸

5 月 13 日–17,598.97 噸

5 月 14 日–17,598.97 噸

5 月 17 日–17,598.97 噸

5 月 18 日–17,780.75 噸

5 月 19 日–17,780.75 噸

5 月 20 日–17,821.15 噸

5 月 21 日–17,878.85 噸

倫敦白銀 5 月 24 日 – 5 月 28 日預測波幅：

阻力位： 27.75 – 28.30 – 29.30 – 30.00

支持位： 27.20 – 26.75 – 26.15 – 25.40

倫敦白銀 5 月 24 日

預測早段波幅：27.05 – 27.95

阻力位：28.45 – 28.90 – 29.35

支持位：26.65 – 25.80 – 25.35

EUR 歐元 - 美元回軟，風險胃納改善

美元上周主要維持於低位區間盤整，美元已經回吐美聯儲會議記錄公布後錄得的大部分漲幅。會議記錄稱，4 月會議對未來可能縮減購債進行了討論，引發了對於提早升息的擔憂。周五數據顯示美國製造業活動在 5 月初加速，受強勁的國內需求提振。隨後，美元獲見支撐。

歐元兌美元自五月初上破 1.20 關口之後，則維持著盤整態勢，本周向上受阻 1.2250，若歐元終可破位才見開展另一升浪，上望延伸阻力看至 1.2350 水平，進一步將看至 1.25 關口。至於向下則會留意近月以來持續守穩著的 25 天平均線，上周亦能險守此指標，目前位於 1.21 水平，至於關鍵支撐將會繼續留意目前位於 1.1860 的 250 天平均線。不過，圖表亦見 RSI 及隨機指數正自超買區間向下回調，故或許歐元先行探低的機會稍微高一些。

預估波幅：

阻力 1.2250* – 1.2350 – 1.2500

支持 1.2100* - 1.1860

JPY 日圓 - 升息預期弱化，美元維持承壓

美元兌日圓走勢，近一浪的升勢匯價再次停步於 110 關口之下，而圖表亦見 RSI 及隨機指數正自超買區域維持下行，可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會直指上月低位 107.46，需留意由於匯價在近兩個月已盤整在高位區間，故若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度為 107.75，擴展至 50% 及 61.8% 則為 106.75 及 105.75。較大支撐參考 2 月低位 104.40。至於向上較大阻力預估在 111 以及去年高位 112.21。

預估波幅：

阻力 110.00 –111.00 - 112.21

支持 107.75 –106.75 – 105.75 – 104.40

GBP 英鎊 - 英鎊傾向呈雙頂回落

英鎊兌美元方面，可留意 2 月觸高 1.4235，故或許當前正形成一組雙頂型態。再者，圖表亦見 RSI 及隨機指數剛自超買區域回落，或見英鎊有進一步下試風險。黃金比率計算，38.2% 的調整幅度為 1.40，擴展至 50% 及 61.8% 則為 1.3940 及 1.3875 水平。向上較大阻力預估在 1.4380，下一級看至 1.45 水準。

預估波幅：

阻力 1.4235* – 1.4380 – 1.4500

支持 1.4000 – 1.3940 - 1.3875

CHF 瑞郎 - 瑞士央行總裁喬丹：現在撤出寬鬆政策是為時過早

瑞士央行總裁喬丹 (Thomas Jordan) 對新蘇黎世報表示，瑞士央行任何撤離超擴張性貨幣政策的舉措將完全是為時過早，儘管瑞士央行的資產負債表擴大至逾 1 萬億瑞郎。瑞士央行已實施全球最低的利率負 0.75%，去年並買進 1,100 億瑞郎外幣來阻止疫情期間瑞郎的升值。但喬丹表示，沒有理由調整政策方向。當前政策已讓瑞士免於通縮及一些行業免於崩潰。

美元兌瑞郎方面，圖表見 RSI 及隨機指數已呈重新回落，預料短線美元兌瑞郎短期仍傾向繼續下行。下方支持先參考上周五低位 0.8952，進一步支撐看至 0.8870 以至 1 月低位 0.8754。至於上方阻力將留意 0.9050 及 0.91 水準，較大阻力看至本月早段受制的 250 天均線，目前位於 0.9130，下一級料為 0.9240 水平。

預估波幅：

阻力 0.9050 - 0.9100* – 0.9130– 0.9240

支持 0.8952 - 0.8870 – 0.8754

AUD 澳元 - 就業數據勉力支撐澳元

澳元兌美尚見守著 0.77 水準，圖表見 RSI 及隨機指數走低，MACD 指標亦已告下破訊號線，可望澳元仍呈下試傾向，下方支持繼續留意 0.77 水準，此區同時亦為 50 天平均線，倘若明確破位，可望澳元將開展新一輪跌勢，較大支持位看至 0.7580 水準，進一步關鍵在 250 天平均線 0.7410 水準。上方阻力則預估在 0.7820 以至 0.79 水平。

預估波幅：

阻力 0.7820 – 0.7900 - 0.8000*

支持 0.7700 – 0.7580 – 0.7410

NZD 紐元 - 紐元續見受阻 0.73 關

紐元兌美元方面，技術圖表可見，RSI 及隨機指數均均已自超買區域回落，而 MACD 指標下破訊號線，若再而跌破近月險守著的 50 天平均線 0.7140 水平，料紐元兌美元將會迎來新一浪下跌走勢。以自今年 3 月低位 0.6944 起始的累計漲幅計算，38.2% 的調整幅度為 0.7165，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度將會分別看至 0.7125 及 0.7080 水平。較大支持料為 200 天平均線 0.6990 水準。阻力位回看 0.73 關口，上周初已曾上探亦未能明確破位，至上周高位亦僅可觸及 0.7271；較大阻力看至 0.7390 以至 3 月高位 0.7463。

預估波幅：

阻力 0.7300 – 0.7390 – 0.7463

支持 0.7140 – 0.7125 - 0.7080 - 0.6990

CAD 加元 - 加元受制 1.20 關口，短期或見回調風險

美元兌加元走勢，縱然美元兌加元在上周二創出六年低位，但匯價暫見仍繼續守在 1.20 關口上方，圖表可見 RSI 及隨機指數自月初以來已自超賣區域有初步回升跡象，MACD 指標更剛上破了訊號線，故若匯價本周仍一再持穩於 1.20 關口之上，可望美元兌加元傾向重新走穩。向上阻力先會回看 1.2150 及 25 天平均線 1.2255 水準，關鍵則預料為 100 天平均線，上月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於 1.2545 水平。而下方支撐指向 1.20 關口以及 200 個月平均線 1.1680 水準。

預估波幅：

阻力 1.2155 - 1.2255 - 1.2545

支持 1.2000* – 1.1680

CL 紐約期油 - 油價反撲受制趨向線阻力

油價在連跌三天後周五再呈回升，受助於墨西哥灣有風暴形成，但周線勢有望下跌，因官員稱伊朗和世界大國重啟核協議的磋商取得進展，投資者準備迎接伊朗恢復原油供應。美國原油期貨結算價報每桶 63.58 美元，上漲 1.64 美元，漲幅 2.65%。美國國家颶風中心 (NHC) 周五表示，在墨西哥灣西部形成的天氣系統有 40% 的可能性在未來 48 小時內變成氣旋。

技術圖表所見，油價在上周已跌破近兩個形成的上升趨向線，即使上周五回升，仍受制於 64.60 的趨向線位置，估計未有突破此區位置之前，油價傾向處於低位盤整走勢。較大阻力料為 65.40，進一步看至 67 美元。支持位則預估在 61.50 及 60 美元，下一級看至及 100 天平均線 59.70 美元。

預估波幅：

阻力 64.60 - 65.40 – 67.00

支持 61.500 – 60.00 – 59.70

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)