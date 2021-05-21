【永豐期貨】電子族群回神 台股收復十日線關卡

期貨走勢

台指期週五上漲 285 點至 16259 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 43.06 點，電子期逆價差縮至 - 3.56 點，金融期逆價差縮至 - 4.89 點。現貨部分，三大法人買超 171.01 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1190 口至 - 3893 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 2337 口至 - 21320 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 1055 口至 - 5044 口。

週四週四美國勞工部公布，上週初領失業補助的人數為 44.4 萬人，低於市場預估的 45.2 萬人，降至新冠疫情爆發以來最低水準，美股四大指數皆收紅，道瓊上漲 0.16%，標普 500 上漲 0.25%，那斯達克上漲 0.38%，費半指數上漲 0.9%。台股今天早盤一度大漲近 400 點，近日疲軟的電子股有資金回流，加權指數終場上漲 1.62%，收 16302.06 點，站上十日線，週線收紅。權值股來看，電子族群回神，台積電上漲 1.06%，收 573 元，站回十日線，鴻海上漲 3.3%，收 109.5 元，挑戰上方月線，而航運散裝族群延續氣勢，航運雙雄長榮、陽明續攻漲停，但面板族群走低，因市調機構表示今年第四季面板市況恐面臨反轉，整體來看目前台股對於疫情干擾的恐慌情緒降低，融資餘額大減始籌碼逐漸沉澱穩定，因此若疫情不再度惡化，有望持續反彈，不過上方套牢賣壓大重，加上疫情不確定性仍高，投資人仍須做好停損停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.14 升至 1.26。VIX 指數下跌 1.59 至 28.04。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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