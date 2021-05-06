鳳梨傳愛 理財理善理健康

文／理善國際關懷協會．林鳳

理周集團理善國際關懷協會的愛心贊助，透過食銀推薦讓環宇的長輩和孩子們都擁有了幸福的鳳梨 Party！環宇國際文化教育基金會古亭據點與萬華據點的婆婆媽媽們藉機發揮創意，進行「吃鳳梨護身體」的鳳梨繪畫與料理活動。活動前一日才討論出鳳梨蝦仁這道菜，活動當日有的帶排骨，有的帶木耳，有的洗花椰菜、木耳、蝦仁，有的切蔥、鳳梨、薑絲，有的當大廚掌廚，根本化身專業的總舖師團隊！大家齊心協力下，完成簡單又好吃的佳餚。下午孩子們放學抵達課輔班，在長輩志工帶領下開始製作點心，讓他們學習如何動手做以及與團隊合作，每人也帶一顆回家當作給家長的禮物。不只是顧好課業和品格，也希望能照顧到大家的生活！

當我們童在一起

環宇文教基金會新市課輔班舉辦「當我們童在一起~~ 童歡會」公益活動，幫助台灣鳳梨小農以及照顧弱勢團體，在食銀媒合下，由理周集團理善國際關懷協會為這次公益活動提供食材，並發揮善心捐助鳳梨給當日參與活動的弱勢家庭孩童享用。

其中負責掌廚的維尼於新市據點學習已八年的時光，畢業後以學長的身分回到課後班指導學弟妹們如何製作鳳梨蛋糕。有烘焙天分的他，就像鮭魚一樣迴流到原來撫育他的起點，即使身在弱勢家庭環境，仍然保持奉獻的心，希望發揮己力，搖身一變成為烘焙講師，教大家一起做甜點。

當天維尼示範鳳梨蛋糕的製作，現場來賓均捲起袖子共同參與，並一同享用成品。現場溫馨感人，活動圓滿成功！

理周金鑽 原民饗愛

日頭赤炎炎，原住民長輩與弱勢家庭的關懷卻不曾停歇！臺中市原住民那魯灣關懷協會在此感謝理周集團理善國際關懷協會捐贈二二○顆金鑽鳳梨，由台灣全民食物銀行媒合，在大雅原民文健站讓原民大姐們練習走時尚「旺來旺來」台步，還有用鳳梨製成冰涼茶飲和香甜入菜，不僅促進長輩們身心健康，更是充滿了溫馨與歡笑！

趁著鳳梨熟度正美味，也透過原住民馬布龍食物銀行分享給有需要的家庭近一百家，理周集團和全民食銀將以公益精神不同形式惠贈物資，讓更多的弱勢原住民能夠獲得鼓勵和關懷，迎向充滿希望的未來！

鳳梨傳愛 食農教育

四月二十七日，偏鄉原住民部落大同國小校本部、松羅分校和樂水分校充滿鳳梨香氣、充滿愛。每個人感受到捐贈單位和愛心人士的溫暖，這個愛與歡樂從校園傳送到崙埤、松羅、樂水部落的每個孩子家庭中，香香甜甜的讓孩子們心情美好，更學習到分享和感恩惜福，受贈單位特別感謝理周集團理善國際關懷協會捐贈二百顆鳳梨、台灣全民食物銀行和實踐大學食品系師生團隊，為孩子們設計有趣又實用的食農教育暨營養課程活動，其中也特別以「鳳梨」為主題教授孩子～了解台灣鳳梨、愛吃鳳梨、鳳梨對人體健康的幫助和用處多多的課程，這是精采又豐收的一天～mhuwaymhuwaysimu!(泰雅語：謝謝您們)。

鳳梨教育 營養補充

近來台灣社會掀起一股「吃鳳梨、愛台灣」的風潮，大街小巷的水果攤上、超商和賣場，滿滿都是金黃飽滿，令人垂涎欲滴的台灣鳳梨。但是對於偏鄉的學童們來說，似乎這一切只是一幅豐富精采的畫面，村子裡沒有店家，超商遠在數公里外，酸甜的滋味只能想像……。

新北市貢寮區和美國小的學童們，很幸運地有著台灣全民食物銀行長期支持。平時有營養補充物資和營養課程，現在更串聯充滿愛的理周集團理善國際關懷協會，提供每位學童家庭溫暖美味的愛心鳳梨，讓大家吃得更健康！學生們手中沉甸甸的鳳梨，不但散發出香甜好滋味，更傳來滿滿的幸福感！

公益鳳梨 義煮饗宴

鳳梨事件引發台灣人認購熱潮，企業發起主動認捐，傳愛到偏鄉。在南方澳長青食堂有一場別開生面的鳳梨宴，即是由理周集團理善國際關懷協會、台灣全民食物銀行協會、長青食堂承辦單位三方合作，並邀請天主教聖母專校餐旅科師生為偏鄉長輩設計「當鳳梨遇到鯖魚」主題菜色，結合當地特產，讓長輩品嘗道地風味餐。風味餐一共八道菜，皆以鳳梨入菜，有鳳梨松阪豬、鳳梨蒸鯖魚、鳳蝦鯖魚、鳳蝦炸蝦球、川耳炒鳳梨、鳳梨酸辣蝦、鳳梨苦瓜雞湯、鳳梨洛神花飲與鳳梨甜點，每一道均出自專業師生手藝，堪稱最特別的老人共餐。

現場也舉辦記者會，感謝愛心企業捐贈，邀請縣府代表、蘇澳鎮長、鎮民代表和鄰里長等共襄盛舉，並邀請現場長官為長輩打菜服務，高齡九十的陳吳吻阿嬤接過鎮長打好的餐盤，笑得合不攏嘴吃得開心。

公益園遊會 偏鄉傳愛

聖方濟安老院的居服員帶著理周集團理善國際關懷協會的「旺來」(鳳梨)，阿公阿嬤嗅著香甜，吃到嘴裡更是開心。

理周集團理善協會響應政府支持農民，捐助鳳梨給白永恩神父社會福利基金會義賣與分贈獨居長輩。「不想看著老人家坐在門前數著來往車子」，聖方濟長照服務處處長薛建志說。越過雪山隧道，頭城是蘭陽平原北緣一個南北狹長的城鎮，年輕子女大多在外地工作，晚上或週末回到家中，甚至一、二個月才見父母一面，年邁獨居的長輩守著空屋、三餐作息乏人問津。白永恩神父基金會附設聖方濟安老院在頭城照顧孤貧長者已近一甲子，目前是頭城唯一兼具整合與多元性的最在地服務機構。聖方濟安老院的公務車每日提供日照接駁、長照就醫，同時也派專業居服員、社工、志工進入孤獨長輩家中關懷訪視、居家服務與送餐，滿足四十位住宿養護服務、五十位日照服務、五十位居家服務、六十五位送餐服務需求，豐富長輩的生活，實踐善生善終的理念。

(本文作者林鳳為理善國際關懷協會與理善認證學院執行長。理財行善、正向能量、致力公益、傳播美好。理周集團旗下之理財周刊與理善協會，歡迎公益報導或異業合作或演講邀約 www.wips.org.tw)

▊理周集團理善國際關懷協會公益鳳梨傳愛計畫，愛心贊助環宇文教基金會鳳梨繪畫與料理活動。

來源：《理財周刊》1080 期

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