傻傻投資 還是聰明理財？

人生中總有著不同的大小目標，在忙碌繁重的工作中，小到只想好好的休息睡一覺，到需要顧及長輩的供養照顧，還要兼顧子女完善的教育、想換屋、環遊世界，當然同時更期待可以安穩退休。完成「人生清單」的目標每一個都不簡單，除了維持自己的職場競爭力和穩定的收入外，投資理財便是完成人生各階段目標的最佳工具。而投資理財工具不外乎定存、外幣、保險、基金、股票、房產，在目前趨近於零利率的市場環境下，如儲蓄險因 IFRS 17 會計準則接軌也逐漸排除在投資人的選項，雖然新冠肺炎疫情仍在歐美延燒，但全球包含台灣股市、基金行情卻大好，以鉅亨買基金自今年五月止的開戶數激增外，申購金額較去年成長八成來觀察，顯示基金投資已成為國人重視的投資工具。

人生目標一把抓 理性投資不慌亂

最常見的理財方式就是將不同用途的錢分不同帳戶存，來達成人生周期的不同目標，但往往成功的機率不高，因為即便已訂定出每個帳戶的目標金額，需要花多少時間? 達成的優先順序? 常由於人性弱點而喪失紀律而失敗，此時若能透過新光智能理財 Life cycle plan 將個人的每一項目標整合在同一個投資組合，投資人可以清楚的了解每個階段要達成不同的目標，在投資人期望達成目標期間，要如何選擇投資標的。

* 此投資組合模擬分析依投資人所設定之投入金額及投資期間進行預估，本模擬之結果不代表投資組合之實際報酬率及未來績效保證，僅供參考。投資人因不同時間進場，將有不同投資績效表現，過去績效亦不代表未來績效之保證。

新光智能理財 Life cycle plan 依照每個客戶的投資經驗與風險作為分析基礎，再以大數據分析推薦適合的投資組合，與其他智能理財最大的不同是” 可以自主選擇標的”，非常適合工作繁忙又想自主投資的族群，除了系統 24 小時監控追蹤客戶投組外，對於風險控管也會做平衡調整，輔助客戶做全面性的投資判斷。一旦市場震盪造成資產比例失衡或表現落後，或是客戶更改風險屬性，偏離原先設定目標，系統就會發送通知，提供資產調整建議，客戶可自己決定是否調整，不再錯失進出場黃金時機。

根據尼爾森調查報告顯示，高達 75% 的智能理財使用者，偏好自主判斷決定，考慮投入智能理財的同時還會考慮投資金額門檻、交易成本的因素，新光智能理財提供給客戶，從 2,000 多檔基金給予客製化的投資建議組合外，還提供客製化的市場研究報告，投資金額門檻並不高，單筆新臺幣 $30,000，定期定額新臺幣 $3000，另外還有美金幣別的選擇。投資交易的成本也是理性投資人最在乎的部份，新光智能理財有著 5 大優惠，免申購、贖回手續費、免轉換手續費、免再平衡手續費、免信託管理費，唯一收取的是 0.57%~0.97% 的帳戶管理費。

新光銀行表示，推出新光智能理財 Life cycle plan 的概念，是希望陪著客戶完成人生不同階段的規畫目標，提供給客戶因不同需求目標給予符合投資市場的理性建議，再搭配研究團隊即時的市場資訊，降低投資風險提高勝率，也排除了市場上一般智能理財只能全盤接受推薦的投資組合而非自主選擇的缺點，搭配 5 大優惠。

新光銀行也建議每個不同世代想達成各階段的投資人，投資時間與金額及是否有紀律的執行是最大成敗的關鍵因素，若選定定期定額的投資人，不妨在薪資投入的比例上設定稍高一些，在時間的複利下，目標達成更會有感。