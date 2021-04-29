智能理財助攻 原來投資可以這麼簡單

人工智慧時代來臨，機器人不僅是生活的好助手，也是投資理財的好幫手！尤其是每個人生階段，有不同責任與目標計畫，投資理財行為也大不同，若能善用智能理財，用科學的投資方法，讓財富穩健增值，完成人生各階段的夢想清單並非難事！

人生各階段投資規劃大不同

每個階段的人生際遇不同，需要思考的問題及訂定的目標也不盡相同，舉例來說，有人在 30 歲的時候，希望到處旅遊，見見世面；40 歲的時候，想要有自己的小窩，不用再寄人籬下；50 歲的時候，渴望已經賺飽賺滿，早點財務自由。而想要達到這些目標，則必須仰賴好的投資規劃，才能擁有「錢程」，逐一實現自己的圓夢清單。

如何做好人生各個時期的投資理財大計呢？對於 30 世代而言，已經擺脫職場菜鳥階段，薪資收入將有所增加，開銷也會增加不少，同時將面臨結婚、生子的情況。因此，該階段必須清楚了解自己每年每月的財務情況，管控好收支，務必強迫存錢下來，開始規劃長期投資。由於可運用資金尚不充裕，不妨藉由定期定額投資，例如每月提撥 3,000、5,000 元，積少成多，不知不覺中即可累積一筆不小的財富，達到結婚、第一桶金的目標。此外，此階段風險承受度較高，可以放置較多的部位於股市，其餘則是債市及現金。

40 世代，工作與事業邁入巔峰期，並擁有一定的經濟基礎，不過，子女教育、父母贍養、置產等各問題也接踵而至，所以，此階段可能是一輩子中，花錢最多的時候，同時也要開始考慮退休規劃問題。雖然此階段是收入的黃金時期，但風險承受度會比前一階段低，必須提升風險意識，以免中年出現重大財務危機，因此投資組合建議降低股市、提高債市部位。

50 世代，除了日常開銷，也將面臨醫療、退休等問題，尤其台灣步入高齡化社會，平均餘命不斷增加，拉長了退休生活，加上年金改革勢在必行，單靠勞保、勞退已經不足以因應老後生活，因此，此階段必須加大力度，著重退休及醫療準備。同時該階段風險承受度較低，投資理財必須轉趨保守，從累積財富逐漸調整到保護財富，一切以穩健為主，將以固定收益類型為主要核心部位。

不管是處於哪個世代，每個月都應該強迫自己，提撥資金進行投資理財規畫，同時要根據不同的年齡層，適時調整股債比例，以掌控風險，才能超前部署，提早財富自由。

新光智能理財 Life cycle plan 聰明打造人生大計

隨著人工智慧、大數據等技術進步，智能理財時代已經來臨，讓投資人不用時時刻刻盯盤，更可以避免追高殺低的人性弱點，執行紀律投資，是一種科學化的投資方式。舉例來說，「新光智能理財」會根據每位客戶的投資經驗、風險承受度及個人階段性目標進行大數據分析，從 2,000 多檔的基金中，依照每位客戶目標金額、年限、風險屬性，給予客製化的投資組合建議，客戶可選定單筆投資或定期定額方式投入。而且與市場其他智能理財最大不同是，若不喜歡建議的投資標的，客戶可以自行決定改變投資標的，是一種可以自行決定的聰明智能理財方式。

而且新光智能理財「Life cycle plan」與其他單一目標或策略的智能投資不同，是以投資人所設定的人生計畫，將客戶的每項目標整合在同一個投資組合，例如 2 年存到 20 萬元的旅遊金、10 年有買房的頭期款、30 年擁有千萬元退休金等等，依照客戶的計畫目標安排，提供客製化投組，協助他們達成每個階段性目標。

研究團隊每月還會提供客製化的專屬市場研究報告，讓客戶了解資產配置的原因與績效。同時，它更會自動進行風險控管，除了系統 24 小時自動監控市場與客戶投組表現之外，一旦市場震盪造成資產比例失衡或表現落後，或是用戶更改風險屬性，偏離原先設定目標，便會發送再平衡通知，提供資產調整建議，客戶可自行評估是否接受調整，讓忙碌的上班族不會錯失進出場的黃金時機，能夠理性投資而不慌亂，並降低投資風險。

「新光智能理財」投資門檻不高，單筆金額為新臺幣 30,000 元、美金 1,000 元，定期定額為新臺幣 3,000 元、美金 100 元，就能享有 VIP 級的智能投資服務，如同客戶專屬的理財顧問團隊。此外，提高報酬率的第一步便是降低成本，「新光智能理財」提供 5 大優惠，免申購手續費、免贖回手續費、免轉換手續費、免再平衡手續費、免信託管理費，僅收取 0.57%~0.97% 的帳戶管理費，可以大為降低交易成本。「新光智能理財」新服務提供超殺優惠，優惠期間自即日起至 2021/12/31，於新光智能理財平台申購之投資組合，享優惠期間 0 帳管費優惠，優惠期間後依平台首頁公告之費率計收。

每個人每個階段有不同的目標，舉凡還清學貸、出國深造、創業、結婚、買跑車、買豪宅、環遊世界、財富自由、退休養老等等，均可透過「新光智能理財」達成每個不同的階段性目標，是人生目標藍圖的最佳助手，而且從小資金、小目標便能開始做起。舉例來說，因為新冠肺炎肆虐，許多人無法出國旅遊，加上各國推動貨幣與財政政策激勵下，全球股票、基金皆有亮眼表現，不妨可以將省下來的旅遊費用，透過「新光智能理財」設定旅遊基金的階段性目標，掌握趨勢紀律投資，養大旅遊基金，未來一旦國際旅遊解封，就能升等旅遊品質，例如吃吃米其林餐廳、住上五星級飯店等等。

新光銀行建議，能否達成設定的目標，最大成敗關鍵在於時間、金額及執行紀律投資等三大要素，若選定定期定額的投資人，不妨在薪資投入的比例上設定稍高一些，在時間的複利下，目標達成會更有感。

