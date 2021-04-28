新光智能理財 智能投資未來

新光銀行即日起推出「智能理財」新服務，智能理財平台透過「Life cycle plan」結合大數據演算法，依照投資人所設定的多目標式人生計畫，客製化專屬的投資組合，協助投資人做最佳的理財規劃與投資決策，逐步達成人生目標計畫，透過數據科學、模型，排除「人為」因素干擾，提供客戶理性且客觀的投資建議，解決大多數投資人所面臨的投資痛點，進行有計畫的投資理財規畫。

在投資的過程中，「新光智能理財」會持續關注金融市場的變化，定期檢視標的績效，適時地汰弱留強，並提供專屬的投資組合報告，讓投資人能掌握市場現況，避免在短期內因市場波動或不理性的投資判斷干擾人生目標計畫，必要時也會通知客戶進行投資組合調整。

「新光智能理財」與他行智能理財最大的差異，主要有幾下幾點：(1) 多目標式投資計畫，每個人在每個階段都有不同的人生目標，「新光智能理財」將投資人所設定的 1-5 個人生目標，結合大數據及財務模型運算，打造一個專屬的人生規畫投資組合，協助投資人逐一達成各階段目標，而非僅單一目標式投資組合。(2) 投資組合內的標的可以自行選擇，大幅增加投資的彈性及多元性。(3) 每個月提供專屬的投資報告書，讓投資人能清楚了解市場趨勢與投資績效。(4) 在數位服務體驗方面，網頁注重介面設計與使用者體驗，設計風格訴求簡單明瞭，讓使用者也能憑著直覺思考輕鬆應用，流程設計從登入平台到完成投組建立，僅僅不用 2 分鐘，讓投資變得更簡單。

「新光智能理財」投資門檻不高，即使是小資族也能做投資，投資方式分為單筆投入及定期投入，單筆投入最低金額新臺幣 30,000 元、美金 1,000 元，定期投入最低金額新臺幣 3,000、美金 100 元。在費用收取部分，「新光智能理財」免收申購手續費、免贖回手續費、免轉申購費用、免再平衡費用、免信託管理費，僅收取唯一帳戶管理費，年費率採級距式 0.57%~0.97%，以日計費按月收取。

「新光智能理財」新服務提供超殺優惠，即日起申購投資組合，享 2021/12/31 前 0 帳管費優惠，優惠期間後依平台首頁公告之費率計收。

新光銀行建議，不妨每月撥出薪水的一小部分做投資，並確實執行紀律投資，在時間的複利下，滾出人生的一桶金。

新光銀行智能理財網站 https://skbrobo.skbank.com.tw