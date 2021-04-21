11檔稀有美國註冊基金 費用率低近ETF

境外基金去年表現爆發，激勵愈來愈多理財新手加入基金理財行列，只是基金檔數逾千檔，該如何入手？理財專家建議，理財屬長期型規劃，績效穩定很重要，基金成立時間夠長可回溯完整的歷史表現，以及規模夠大讓經理團隊操盤遊刃有餘，也可從中看出投資人對該檔基金之信賴。其中以美國為註冊地的基金不但符合這兩大特質，還擁有經理費用約 0.6% 左右相對低廉的優點，有助於省下成本，更精準用於投資，為理財效益助攻。

對選基金出生地 投資贏在起跑點

目前國內核備的 1016 檔境外基金中，註冊地為美國者相對稀少，僅有 11 檔、佔比約 1%，皆出自於深耕美國的富蘭克林坦伯頓基金集團。進一步分析，相較於其他註冊地的基金，具有「成立時間長」、「基金規模大」和「經理費用低」三特點，理財專家表示，對長期投資者來說，光是經理費用相對較低，無形之中就已先省下一項投資成本，進而提高投資效益。

基金成立歷史悠久 經得起多空考驗

基金過往的績效與配息往往是評估經理團隊功力的指標之一，故成立較久的基金不但有較多的數據可評估，也能藉由歷史數據與經驗傳承使其團隊更能經得起市場考驗。例如成立已有 73 年的富蘭克林成長基金（本基金之配息來源可能為本金）不只是國內核備最資深的境外基金，也是基金獎常客。

基金規模大 有利經理團隊操盤佈局

專家指出，基金規模愈大，愈有利經理人調節部位，也可從中看出其深獲投資人之信賴。

以台灣 11 檔美國註冊基金當中的美股基金為例，基金規模前兩名均超過 200 億美元，各是富蘭克林高成長基金（本基金之配息來源可能為本金）、富蘭克林高科技基金（本基金之配息來源可能為本金）（註）。

經理費用低 長期投資的好選擇

據 ICI 報告，美國共同基金費率有逐年下修的趨勢，其中原因包括規模效應，簡言之，就是平均每個受益單位所負擔的費用降低，註冊在美國的基金平均經理費率約 0.6% 水準，低於其他註冊地基金。同時，『國民 e 帳戶』線上投資平台也同時推出新戶享 3 筆終身 0 手續費之定期定額優惠，更進一步降低總費用率，欲了解詳情可洽活動網站：https://lihi1.com/9c2gp

全台僅 11 檔美國註冊基金 多元標的可供選擇

富蘭克林投顧指出，今年美股仍是強勢當頭，科技股更是重中之重，而帶有補漲契機的循環性類股亦有表現空間，11 檔美國註冊基金各擅勝場，投資人皆能從中覓得長期投資的投資助攻手。

註：資料來源：理柏資訊，截至 2020/12/31。

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