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台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

※來源：台灣證期會
                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日    迄4/15
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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6768   志強-KY　   04/16  第一上市    04/12-04/14      4000   49.00     49.00  元大       01   04/15    193876
3357   臺慶科      04/21  初上櫃      04/15-04/19      2420  118.78    118.78  第一金     01   04/20
8933   愛地雅      04/21  上櫃增資    04/15-04/19      4250   10.20     10.20  台新       01   04/20

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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