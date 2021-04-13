實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄4/13 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6768 志強-KY 04/16 第一上市 04/12-04/14 4000 49.00 49.00 元大 01 04/15 3357 臺慶科 04/21 初上櫃 04/15-04/19 2420 118.78 118.78 第一金 01 8933 愛地雅 04/21 上櫃增資 04/15-04/19 4250 10.20 10.20 台新 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。