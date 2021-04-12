【富蘭克林】安泰銀行、富蘭克林最新線上影音 聚焦第二季投資趨勢

後疫情時代，投資理財如何規劃？安泰銀行再攜手富蘭克林證券投顧舉辦線上影音說明會，「定期 FUND 理財通─2021 全球投資展望」講座將於 4/15（四）起於「安泰銀行勇於變革 - 眾所激賞」的官方臉書平台登場，透過三集影音節目，要傳授各族群理財配置建議、第二季全球投資趨勢及定期定額最新攻略。

被投資人奉為重要資產配置指南的實體理財講座、說明會，受疫情干擾而停辦或延宕，安泰銀行財富管理為持續提供最即時的投資訊息、掌握佈局先機，即轉型為線上播出呈現，並二度聯手基金專家富蘭克林投顧，依族群類型提供理財建議、解析第二季全球市場趨勢及定期定額策略應用等面向，鼓勵大家積極理財累積財富。

安泰銀行表示，「定期 FUND 理財通─2021 全球投資展望」線上講座共有三場，第一場將在 4/15 日中午播出，內容有銀行產品經理與富蘭克林基金專家對談，精彩可期，同時為號召更多人及時加入基金理財行列，自即日起至六月底止，經由安泰網路銀行平台參加「定期 FUND」活動，還可享有新申購定期（不）定額全系列國內外基金的手續費優惠，扣款成功次數達特定門檻，最低手續費兩折。

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