【瀚亞投信】新興市場債擁高殖利率優勢 力抗低利環境

近年因為寬鬆政策影響，低利率成為新常態，連帶影響各類型債券殖利率處於歷史低檔位置。面對大環境的逆風，新興市場債券相較於成熟國市場債券在相同的評等下卻擁有較高的殖利率，成為市場上擁有固定收益需求的資金偏好目標。

根據 Bloomberg 資料，新興市場債券殖利率與成熟市場債券相比，具有較高的吸引力。截至 2021 年 3 月 26 日為止，新興美元債殖利率為 4.61%、新興公司債殖利率為 4.3%，新興本地債則為 5.04%，不僅高於美元投資等級債的 2.31% 與歐元投資等級債的 0.42%，甚至還能與美元高收債的 4.89% 抗衡，因此成為市場上尋找收益類型商品的資金青睞對象。

M&G 總代理瀚亞投資表示，新興市場債券類型眾多，且各自擁有的投資利基及風險各有不同，因此在不同環境跟時間下，績效也各有差異。就歷史經驗來看，若以每年度做區隔，過去 18 年以新興美元主權債勝出次數最多，新興美元企業債則是在大環境佳時績效亮眼，至於受到匯率影響較大的新興本地貨幣主權債，可以跟美元計價新興市場債券做到互補效果。

在國內已核備的眾多新興市場債券基金中，M&G 新興市場債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 為境內少見的新興市場混合型債券基金，投資範圍涵蓋新興美元主權債、新興美元企業債，以及新興本地貨幣主權債三大類別，將所有新興市場債券投資機會全數掌握於一檔基金中。且為了講求靈活操作，該基金沒有限制投資比重，每個類型可配置比例從 0% 至 100% 皆可彈性布局，以順應該年度市場變化。透過經理團隊如此靈活的操作模式，來做到分散投資風險，以及掌握市場趨勢的機會。

瀚亞投資指出，為滿足投資人不同需求，M&G 新興市場債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 於今年推出穩定月配息後收級別，只要申購期滿三年，就能享有手續費折抵之優勢，適合作為中長期佈局；再加上該級別兼具穩定配息機制，能讓投資人在資金運用及規劃上，可以更加靈活有彈性。

M&G 基金為 M&G 投資基金 (1)（M&G Investment Funds(1)）、M&G 投資基金(3)（M&G Investment Funds(3)）、M&G 收益優化基金（M&G Optimal Income Fund）與 M&G (Lux) 投資基金 (1)（M&G (Lux) Investment Funds (1)）旗下之子基金，M&G 投資基金(1) 、M&G 投資基金(3) 與 M&G 收益優化基金為依據英格蘭暨威爾斯完成法人登記之變動資本開放型投資公司，M&G (Lux)投資基金 (1) 係依盧森堡 UCI 法律第 I 部分規定而設立之可變資本投資公司，授權法人董事 M&G Securities Limited 指定瀚亞投資 (新加坡) 有限公司擔任該公司基金之全球銷售機構。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，並考慮是否適合本身之投資。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金及新興市場國家之債券型基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金最高可投資基金總資產 30% 於美國 144A 債券，新興市場債券基金最高為 15%，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該轉換公司債之價格波動。投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。

本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險，本基金配息政策及投資風險揭露於基金公開說明書。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金配息組成項目揭露於本公司網站。

就申購手續費屬後收型之 X 類股份級別，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費用反映於每日基金淨資產價值，為每年基金淨資產價值之 1%(約每日 0.00274%)。在原始申購日滿三年之後，X 類股份級別自動免費轉換為相應的 A 類股份級別。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。投資人申購手續費屬後收型之 X 類股份級別前，應向銷售機構確實瞭解前收與後收級別之費用差異。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。