從幾十萬到千萬身價的技術分析

（文：理周教育學苑）

在股票市場有億級大師之稱的蕭明道，是理財、理善的最佳代表。在理財方面，從 1988 年聽信內線消息慘賠 2 億， 5 年後精研技術分析又大賺 3 億，從輸家變贏家，之後開班授課造就很多學生翻身致富，今更極力支持並指派其得意門生弟子－廖崧沂 2.0 傳授「量價、時間、角度」技術分析，希望可以幫助到更多投資人；理善方面，蕭明道無論是在台灣或海外，都做了很多的公益，從捐復康巴士、幫助天主教、基督教、佛教等不分宗教的捐款，以及建設佤邦的希望小學等等善行不勝枚舉。所以這次特別專訪到蕭明道與廖崧沂老師，為學員分享操作心法，希望能夠幫助更多投資人老是賠錢的宿命。

在對的轉折點買入股票，在風險來臨時出脫股票

蕭明道表示: 如果有一套完整有系統的技術分析，你可以抱波段，在波段的過程中如果產生了風險，你才沖掉，不管當日沖或明日沖，它總是有一個脈絡可循，這是你學習技術分析最主要的一個切入點。蕭老師說到其實當下你要買這檔股票，就是知道它會漲，或者知道它會跌，在這個點你先掌握住，這是個重要轉折點，買進後它如果順勢，符合你的預期上漲，你就繼續留著，一直到不符合你的預期，你再把它軋掉，這叫『當沖』。如果你買的股票是很強的、很迅速的拉漲停了，然後無量鎖漲停，這樣股票就可以繼續留單。如果你以當沖為當沖，風險相對是大的，如果不懂得抓多空轉折，那個風險是很大的，所以一個真正實力派的技術分析操作者，談的是如何在一個對的轉折點買入股票，在一個風險來臨的過程中，把手上股票順利的出脫掉，只賺取這一段。

訓練廖崧沂 (2.0) 技術分析，從幾十萬到千萬身價

蕭明道老師學生這麼多，是如何從眾多學生中挑選出廖崧沂 (2.0) 並加以訓練其技術分析。蕭老師說到，因為 2.0 不一樣! 他上課不是來聽明牌的，比如說: 我對他的訓練，常常是當我看到一個圖形，我把我所知道的，完完全全講一遍，然後請他找出 10-20 檔過去以往相同的圖形股票，並請他清楚說明一遍，過程不對再修正，讓他不斷的從過去的圖形提煉技術分析能力；同時從實際上的盤面，做給我看，因為光說不練是沒有用，他是一個聞一知十，點他一下就能夠立刻接到訊息。而今廖崧沂 2.0 用技術分析操作，存款已經從幾十萬到現在的上千萬了，這是「技術分析」帶給他的，而他也希望把他所學，教授給很多很多人，這是個好事情，所以我非常鼓勵、支持他開班教學，而且他在盤中隨時都在指導學生，碰到任何行情的狀況，就會告訴你會產生什麼變化，讓你知道什麼是技術分析。因為技術分析有一個關鍵重點，就是在趨勢形成之前，先有了蛛絲馬跡，讓你可以提早佈署，提早因應、趨吉避凶。

只要懂 K 線背後的意義就可以操作

蕭明道說：技術分析就是人性，任何一個線型出來背後就是兩股力量，多方跟空方。我們要知道的是，這根 K 線所蘊含的意義在哪裡，是多方的力量大於空方，還是空方的力量大於多方。而不管總體、個體、產經、內線，買或賣，都會在 k 線上呈現出來，所以我們只要懂得 K 線在說什麼，所以這些內線消息、產經、總經等面相，我們都能夠瞭然。

如果說要玩股票，今天走電子，電子有五花八門那麼多，如果走金融，走化工、走航海、走航運、走汽車，你所有產業是不是都能了解，哪有這麼多的美國時間，還沒學好股票、還沒做好股票，人就先崩潰了，所以學技術分析最單純，任何一檔股票，任何一檔產業的股票，都會有 k 線的形成，它背後一定有量，這個量，跟過往的量與價格，是讓你參考，然後以它為基礎，來分析未來趨勢，當下的環境，你才知道有所選擇，怎麼做切入，在什麼時候要做賣出，進而完成你的獲利。

當沖練習很重要! 練好就押大資金

廖崧沂 (2.0) 舉例如 GIS，他從一百多塊，每天都是長紅的話，他的做法，剛開始因為資金不多，絕對不會分配這邊買 20%、那邊買 30%，而是把他現在所有的錢當成他的賭本。但是這需要有一套完善的當沖練習。我當沖額度開到 650，那我在開的時候，如果平常沒有當沖的練習，其實要你突然開個 500 萬 1000 萬下去，你會怕，那你會怕的理由，是因為你不知道怎麼跑，等到你做好訓練之後，其實你的做法，就是把資金再放大。比如說像穩懋跳空 2% 後，盤中開始拉，你做的動作就是追逐，但這種大型的股票，你可能丟個 1000 萬其實都很足夠，你能夠一筆進一筆出，比如說開個 2% 拉高到 7%，拉了 7% 起來還賺 5%，在高檔震盪的時候你就先出脫，出脫部分的股票，把不能交割的先當軋掉，就有利潤；回檔的過程，它再攻擊的時候，再把你剩下的當沖餘額，比如說你今天買 650，已經買 500 高檔震盪出掉了，大概剩 200，回檔之後我再把剩下 150 買進去，那我就再把我不能交割的部分當沖掉，在漲停板，或者是在高檔震盪只留我能交割的，隔天再跳空再玩。

當沖要選長紅、長黑及高檔的反彈

廖崧沂 (2.0) 分享到他的作法是一個波段的半途路上，順便做當沖。其實做當沖最重要的一個重點是，一定要找到長紅、長黑跟高檔的反轉。最近有很多股票漲一波，突然當天反轉下來，這些其實對於當沖客而言，都是一個非常好的利潤。你只要可以把波段的起漲、止漲弄清楚，其實只是在這幾天挑幾根紅 K 去做，加大你的槓桿。所以就是在量能潮上來的股票，在日 K 的等級上，去抓好什麼時候股票容易跳空、進入長紅，這些都有眉角跟技巧，絕對不是說我今天想沖誰就沖誰，前提之下，還是要懂得一個趨勢的波段怎麼選擇，而你只是在這個波段裡面再把你的槓桿加大，不對的話可以沖掉，或是當日開高的時後，背影殺手順便把他打下來。所以當沖是一個名目，真正的技巧還是盤中體現的『轉折』。另外波段操作的買點跟當沖的買點是一樣的，只是最終的結果是不是在當天結束。

當沖客的思維是止漲就賣

此外，多數投資人很容易漲一波，看到股價下來就賣掉，結果只賺這一點點價差，但往往之後再漲上去，到底該如何抓到操作技巧? 廖崧沂 (2.0) 表示說，你要知道你的股票今天的量能，第一件事情要確認日 K 是不是好的！第二件事情就是這檔股票是不是收斂已久之後的一個跳空。所以你要能抓到一檔很快漲停的股票，你必須在 9 點 15 分以前完成這些動作。所有的股票幾乎都在 9 點 15 分以前，真正的強勢股一下就會漲停，而那些還不太確定或慢慢的才會在盤中開始拉的，所以很常看到強勢股一定是開盤先跳空，跳空之後往往會再拉高或拉高後再壓回，再盤一段時間。而當進入盤整，一定要知道在行進過程中，它會出現區間極限大量，然後去到區間極限大量的時候，立刻轉到 tick 圖看成交價，假設一檔股票開盤是 101 塊拉 101.5、102、103，你發現在這個地方出現開盤以來極限大量之後，你最快的反應就是隨時要看到 103.5、104 或成交 103.5、103，就要出脫，因為當沖客的思維絕對不是讓它掉下來，而是只要「止漲」我們就賣。

開高是表態、借力使力不費力

廖崧沂 2.0 舉例說到：例如 3/29 同致 (3552) 高檔橫盤之後急攻 10 幾 20 塊，之後再震盪、再拉漲停。操作技巧是當高檔之後開始進入橫盤震盪，這個時候就要借助到角度對照。在高檔整理時，可以試想一下，用角度的觀念去思考，為什麼它會拉到一波之後你看到了它還在那邊整理，是不是代表市場上對於這個拉高是認同的，每一個人其實都不想亂賣，正常拉高之後每個人都想賣，可是如果你想要賣的話價格會慢慢掉下來，當價格沒掉，就要注意角度上面的比較。

這是在做當沖時候很重要的眉角，tick 圖角度的對照，而這過程中它的量能一定是萎縮的、平穩的，然後直到大家都認同，就會開始攻擊往上拉，這部分都會在課程裡面詳細說明。蕭明道補充說: 所有的強勢股百分之 99 以上一定都是開高的，開高是表態，你想放空的人，請！過去套牢的要賣出的，請！基本上是有賣壓，但相對股票價格很穩，量縮角度很穩，是不是代表主力開高，你們有股票來沒有關係，我在下面慢慢接慢慢接，籌碼就歸於一統，當籌碼處理完了之後，主力再做迅速的拉抬，讓這些放空的人或者原來套牢的賣出扼腕，很多人會去追它，這時候就是一個借力使力不費力。這種情況不管是從 tick 圖或 15 分 K 圖或日 K 圖，你都會發現到均線，不管 8MA、21MA 或是 55MA 都會有一個助漲的效果，而這個助漲的效果，就是借力使力不費力。你要操作就是操作這一段，所以當沖它一定是開高強勢，那麼拉回量縮才是你選擇的標的物。另外我們常常說一檔股票型態突破，那就是你要去追蹤的，型態突破漲了一根、漲了兩根、三根，而高角度的漲幅這時候須提防，它很容易隔一天開盤形成了一個開高走低的背影殺手，背影殺手跟突破的買進，不管從量從價或當場的角度，你都可以很清楚知道它的脈絡，當你懂得這套方法之後，你就不會被背影殺手所扼殺。

「技術分析」就是告訴你如何賺快錢

蕭明道說到：短線介入的股票可能 2 天、3 天或 5 天，只要那一天開高、出大量下來後，量增反彈沒量，就再見了不要了，這就完成一個波段，一個波段 3 天 20 幾 %；舉例來說：2/17(4142) 國光生醫，49 元介入，第二天開高壓回買進，然後第二天漲停、第三天再漲停，第四天開高走低賣掉，49 元做到 77 元賺 28 元，四天時間再見，這才是操作！掌握技術分析才是真正的操作。不湯不水的跟著大盤起起落落的，大盤好、你跟著好，大盤不好、你跟著不好，大盤漲 10%，你守了 8 個月賺 10%，這種股票不是你要的。因為你來到股票市場，就是要賺快錢，雖然說賺快錢不好，但是「技術分析」就是告訴你如何賺快錢，這是重點中的重點；當然水能載舟亦能覆舟，所以學好「技術分析」是唯一登上彼岸的好方法。

投機，要有自己的「膽」跟「識」

蕭明道說到，因為線圖、K 線、量，都是長期的大數據累計，都有一個邏輯及科學性，所以不管多方或空方，它的買賣，鈔票丟進去或是股票賣出來都定格了，所以可以知道目前當下誰的力道大。市場消息滿天飛，要看真真實實的買方跟賣方對目前的行情看法。不管以前一萬多點跌到八千五百多點，或者之前碰到疫情跌下來，疫情當天就是止跌了，隔天開高壓回，這個地方就是一個波段行情了，所以只要懂得「技術分析」就不會被騙、被嚇到。舉例來說去年的 3 月天天都告訴你經濟完蛋了！世界完蛋了！明天怎麼辦？現金為王，結果行情上去了，8 千不進、9 千，結果現在 1 萬 3、1 萬 5，你進來了又告訴你會到 2 萬甚至會到 2 萬 5，我覺得這些東西都很不切實。我們都知道資金潮很多，那資金潮一定會往股市走，所以你要掌握這個機會！知道錢在哪裡？你心就跟在哪裡！它是投機，而投機一定要有自己的「膽」跟「識」。「膽」是來自於『技術分析』，「識」是來自於『技術分析』。當你都建立之後，你買起來就很從容不怕了。

蕭明道的供需拳，賺錢比喝水還簡單

所以當你懂得這根 K 線背後所隱含的意義是什麼，是買方大還是賣方大，這就回歸蕭明道老師的供需拳。蕭明道當場比出手勢說，當我們把兩隻手架起來，右邊代表需求、往上就像牛一樣，牛拱上去就是需求在增加，假設左手不動代表賣壓不動，賣壓不動，是不是需求在增加？交叉點位往下畫往橫的畫，下面代表量、左邊代表價，那是不是量增價漲；相反的，如賣壓出來、買盤再進來，是不是代表價格不漲了，量在增加了。所以當我看到這樣的現象，有人在賣了，那這檔股票我不要了！我本來看著它上去，看到有人在賣了，我就賣掉了，簡單來說，就是自下而上區間出現區間極限大量，買盤增加、量增價漲，賣壓突然出來了，最大量出現了，自下而上區間出現區間極限大量之後，量縮了成交量萎縮了，買盤退縮、沒有高價賣出，完成一個波段，利潤就這麼簡單。這是有邏輯的，從供需原理出來的，把這個邏輯放在腦袋裡面，長期練習，賺錢比喝水還簡單！

強勢股是財神，財神來敲門，不要揮掉他的手

另外有很多人容易漲 (賺) 了一波之後就忘掉它，再去找別支，這種錯誤是人常常犯的錯誤，當你這檔股票賺到了，賣掉了後再往上漲，你就不會看它，你就去找別的股票，這是錯誤的邏輯、錯的觀念。為什麼呢? 它既然強，我錯了，是我改正，不是它改正。晶心科 (6533)、天鈺(4961)、同致(3552) 這種強勢飆股，就像財神一樣，財神來敲門了，跟你做朋友，你卻把手揮掉。強勢股票是你永遠追逐的股票，雖然你跟它失之交臂，雖然你過去拋棄它，但是它還在前面等你來。而強勢股票的特性，一漲上去，就很容易漲了 8 倍、10 倍，例如同致 (3552)，晶心科(6533) 也 5-6 倍，換句話說你的人生漲到一波、翻了。

廖崧沂表示操作重點在轉折

多轉空、空轉多，其實操作重點都在於轉折，但如何去抓呢? 廖崧沂 2.0 表示：80% 的時間，抓住轉折，是一個最好的位置，但是最可怕的就是切進去之後它在那邊整，很痛苦，你也不知道它會不會漲，還是會跌，但是一個轉折一定會有它的一些脈絡。譬如說，我覺得一檔股票在行進的時候，它的習慣就是要量增價漲、壓回量縮價穩，這個結構一定要先弄清楚，因為這種東西就像左腳右腳這樣走，你看到它量縮價穩之後，你就須趕緊把你下單的東西準備好，準備等當它量增起來，重新一波的攻擊。一般傳統的技術分析會說突破前高買進，但那個往往都是兵家之地，因為一般投資人最怕的兩個毛病，一就是在回檔的時候不敢接，怕它破，可是依我自己的操作邏輯來說，你 10 次會碰到破，已經很少了，比例一定是 10:2。而第二件事情就是，因為我不知道它會不會漲，所以我要等到它突破前波高才去找，可是突破前波高的時候，往往大家也在那邊賣出，常常就會陷入一個追高然後變成殺低的狀況，所以我們依一個簡單的邏輯來說，假設你拉上來之後，壓回起來之後它突破前波高過不去，至少你短線上賣掉，你是賺錢，甚至於可以 cover 手續費，但是你是突破前波高去追，第一掉下來了，你是先從箱頂前高跌破、甚至於到平盤，那個是更痛苦的，因為你如果壓回去承接再跌，其實你砍，把它停損掉是比較不會那麼痛的，所以你要瞭解到一件事情，這些眉角一定要把它想成走路一樣，左腳右腳這樣走，所以它會量增價漲壓回量縮價穩，這是一個股票普通的運動，你不要等到它真的開始動了，你才去做一個追進，那往往你很容易卡在前波高點或前波低點，甚至於有些人破了底、量出來了才去追殺，那個時候從供需原理來看多方已經進場了，你還去空，量出來了空方已經賣出了，你還去做多，這往往都會是一個不太明智的做法。更多心法及當沖操作示範可點選網址 https://youtu.be/t6xXzYrwTN8 觀看。

來源：《理財周刊》1076 期

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