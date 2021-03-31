【聯邦投信】經濟成長再上調，布局歐美高收債、價值型及高股息股票搶收益！

葉倫、鮑威爾 3/23 於國會聽證中表示美國經濟已逐漸回溫，且預計今年將強勁反彈。聯邦投信指出，全球疫苗的接種持續帶動各國景氣復甦，基本面與財務面的回穩，有利美歐高收益債表現；而價值型與高股息股票亦受惠近期資產評價面的修正，可望再吸引新一波的資金流入。投資人可透過多重資產基金布局，多方納入不同特性的資產類別，並視市況靈活調配比重，在亂世之下也能創造穩定收益。

基本面穩、評價面修正，歐美市場強勁復甦！

聯邦高息策略多重資產基金經理人游蕙蘭表示，疫苗的正向效果持續發酵，加速全球經濟復甦的腳步，根據 OECD 調查顯示，美國 2021 年的 GDP 年增率上調至 6.5%、英國則為 5.1%，新興國家則多落在 2.6% 至 4.9% 之區間（詳見圖一），可見歐美復甦力道相較新興市場國家更為強勁，加上整體基本面及財務面皆穩定，未來前景可期，投資人可趁勢布局歐美高收益債。

股票方面，游蕙蘭指出主要看好價值型及高股息股票，多數公司去年受疫情影響基期較低，可望在今年能創造更好的獲利表現，加上過去在科技、通訊等成長股資產評價偏離程度擴大，近期出現修正情形，使過去長期被低估的消費、運輸等價值型股與高股息股票相對更具吸引力，補漲機會也較成長股高。

整體而言，游惠蘭認為全球經濟復甦方向不變，雖市場短期可能因美國公債殖利率等消息波動，但殖利率上揚是景氣復甦的必然，建議投資人可採多重資產配置，透過股票部位參與股市上漲行情、創造收益，再搭配債券部位帶來的下檔保護，不僅能靈活因應市場的各種變化，更可讓自身的資本再加值。

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基金警語

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