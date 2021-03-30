2021全國最知名壽險公司排行榜

文●編輯部

只要是銷售或提供與民眾相關的服務或商品，公司知名度就成為該商品或服務能否進入消費者考慮名單的第一關，能被看到、被聽過，才有機會被討論、被推薦，進而被接受。有形商品尚且如此，遑論是看不到摸不著的保險商品。何況，保險不僅僅是商品更是一份契約，要讓民眾願意掏錢買單，並維持長期關係且持續再購，除了知名度外，積極建立提高客戶黏著度的品牌形象更是重要。

平均每位受訪者聽過 10 家公司

9.1 家正評 1.3 家為負面知名度

知名度既是企業決戰的第一關，本刊自 1994 年開始執行「最佳壽險公司排名調查」就將知名度列為調查項目之一。訪談對象為 20 歲以上民眾，為求公正客觀，特排除本身是保險從業人員或有家人從事保險工作者，本回調查共回收有效問卷 1,504 份。

今（2020）年本調查執行期間，台灣共有 22 家壽險公司，問卷以隨機排序列示所有保險公司名稱，採面對面訪談方式讓受訪者勾選「聽過」的公司。調查結果，平均每位受訪者聽過 10.4 家公司，其中有 1.3 家為負面的知名度，知名度最高的前 6 家公司都有超過 1 千位受訪者勾選，其中有 5 家的負面知名度都在 1 成以上。知名度較低的公司大多為成立時間較短、規模較小、業務員人數較少或僅有銀行通路者，但相對的負評也較少，正評比例多在 8 成 5 以上。

22 家壽險公司的知名度介於 10.4～90％之間，負面知名度則在 1.6～17.4％之間。

認識保險公司 6 成 6 透過親友

5 成靠業務員 4 成 6 看網路與電視

經過了一年，民眾認識壽險公司的管道是否產生變化？本次調查顯示，有 6 成 6 的受訪者是經由親友口耳相傳認識壽險公司，勾選率比上一回調查增加 5 個百分點，其次是透過壽險業務員，勾選率有 5 成，顯示人對人的傳播以及口碑的建立，對提升壽險知名度的重要性。

此外，因看網路與電視認識壽險公司的也約占了 4 成 6，與上一回相比，兩者的勾選率分別小幅上漲 1.7 與 1.2 個百分點。而第 27 回調查才增列的「保險經紀人」管道，第一次列入調查就獲得 21.9％的勾選率，這回再增加 3.2 個百分點，達 25.1％，表示每 4 位受訪者就有 1 位是透過保險經紀人認識壽險公司。近幾年登錄在保經公司的業務員快速增加，加上有些保經公司冠名贊助電視劇或運動賽事，不但提高了保險經紀人的曝光度，連帶也使得所代理的壽險公司的知名度上升。

銀行是壽險業很重要的銷售通路，這回調查有 2 成 1 受訪者是從各種金融機構聽到保險公司的名字，雖然勾選率略高於前幾回調查，但仍只有「來自業務員」勾選率的 4 成 2，這也可以印證，以業務員為主要通路的壽險公司知名度通常高於以銀行為主力者。

雖然網路的勾選率年年增加，但另一個看似傳播力很強的社群網站，則因難以長期維持粉絲熱情，僅幫助了 1 成 3 的受訪者知道保險公司，比上一回調查還減少近 3 個百分點。其他廣宣途徑，如公車看板、廣播、保險公司 APP 等的勾選率都不到 1 成。

將認識管道與受訪者資料做進一步交叉分析，可發現，透過親友認識壽險公司者，以居住在「中彰投」、「雲嘉南」地區的比例較高；若是因業務員認識的，則以「50 歲以上」、「中彰投」、「雲嘉南」地區、月保費支出在「8 萬 - 未滿 15 萬元」及「15 萬元以上」者較高。看網路認識的，以「男性」、「東部地區」、「研究所以上學歷」者居多。看電視的，則以「中彰投」及「東部」、「研究所以上」、「無就業者」的比例明顯較高。

富邦、南山、國泰知名度達 9 成

新光、三商美邦居次

雖然知名度較高的公司大多年資較久，但是「歷史悠久」並非高知名度的保證，第 28 回「全國最佳壽險公司排名調查」顯示，知名度勾選率在 5 成以上的公司有 10 家，而這 10 大公司橫跨老中青三代，其中，富邦、三商美邦、遠雄與全球都成立不到 30 年，國泰、南山、新光與中國皆為近 60 年的公司，台灣 72 年、中華郵政壽險則已有 85 年歷史。

這 10 家知名度超過 5 成的公司中，富邦與南山的勾選率相同都是 90％並列第 1，國泰雖名列第 3，但勾選率也高達 89.8％，與富邦、南山僅差 0.2％，位居第 4 的是新光，勾選率為 85.8％，三商美邦則以近 8 成的知名度，排名第 5。勾選率介於 6 到 7 成之間的公司，有中華郵政、台灣與遠雄，而全球與中國分別以 51.3％及 50.4％的勾選率位居第 9 與第 10。

若與上一回調查比較，這 10 家公司的知名度勾選率，除了中國衰退 1.6％之外，其他公司都提高，其中以南山 7.7％、國泰 6.6％及新光的 5.9％增幅最大

來源：《現代保險雜誌》 384 期

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