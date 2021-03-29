【安聯投信】通膨憂慮減緩 投資級與新興債迎資金淨流入

聯準會主席鮑爾重申今年通膨狀況應不至失控，市場擔憂情緒得到緩解，債券表現較前數周改善。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除高收益債外，包括投資級債及新興市場債皆迎來資金淨流入，其中投資級債淨流入金額較前周降低，新興市場債淨流入資金則是由前一周的 1 億美元躍升為 13.7 億美元，動能明顯改善。

安聯投信指出，美國政府持續釋出訊息淡化市場對通膨可能過高的擔憂，表示今年通膨率雖會上升但不至於失控，並表示儘管經濟復甦力道增強，但仍將對貨幣政策保持耐心，使之前衝高的美國 10 年期公債殖利率回落至約 1.65% 左右水平，過去一段時間呈壓的債市略得喘息。上周全球多數債券資產走揚，包括全球及美國政府債券等公債單周小幅收紅於平盤之上，信用債券如美歐投資及與高收益債表現較佳，普面優於利率型債券資產。

安聯四季豐收債券組合基金 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 經理人許家豪表示，時序即將進入第二季，隨著景氣逐漸回升，及去年因疫情影響造成的低基期效應，預估未來三個月通膨數據可能攀升，恐將影響市場情緒並帶來波動，故短線內投資布局上可略為提高現金部位，但中長期來看，新冠肺炎疫苗的接種有望降低疫情影響力，加上全球央行寬鬆貨幣政策持續，建議可視市場情緒與相對評價，進場布局具投資價值的資產。

許家豪指出，觀察當前全球多數央行偏鴿態度，市場資金仍然充沛、且美債殖利率較去年逐步攀升的狀況下，部分債券資產殖利率與疫情最嚴重時相比已明顯回升，不再遜於股票收益率，投資價值逐漸浮現，有望吸引部分追求收益的投資人及市場基金回流至債券資產。

許家豪表示，美國總統拜登正式簽署 1.9 兆美元紓困方案，此舉將使中長天期公債籌碼增加，加上此時景氣逐漸復甦，預估美國殖利率將走升，且殖利率曲線陡化，故在投資時建議可將債券控制於約在５年上下的中天期，並減少利率敏感度較高的券種，降低資產受到市場利率變化的衝擊。

許家豪進一步指出，由於近期公債殖利率快速上升，短線上投資時建議降低對利率敏感度較高的投資級債，主要聚焦於高收益債及可轉換公司債；但隨著市場價格的修正，新興市場債的吸引力有望逐步浮現；舉例來說，從利差的角度來看，新興亞洲因企業與經濟基本體質較佳，其高收益債目前相對於整體新興高收益債利差已來到約 250 點左右的高位，後市有望隨著景氣復甦縮小利差，加上收益率也為各式債券資產中明顯較佳者，有望吸引逐利而居的寬鬆資金，建議追求收益的債券投資人可留意。

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