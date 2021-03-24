【第一金投信】經濟擴張趨勢確立 創新科技基金鼓掌

第一金投信 2021年3月24號9點12分

美國聯準會周三會議調高今明兩年經濟成長率預估值，激勵美股三大指數全面上漲，道瓊工業指數、標普 500 指數雙創新高。法人表示，隨著景氣進入擴張期，股市也將從「無基之彈」轉向「有基行情」，具成長題材、趨勢明確的創新科技產業漲勢可期。

聯準會最新預估，今明兩年美國經濟將成長 6.5%、3.3%，較去年底預估值上調 2.3、0.1 個百分點，展現對於未來景氣擴張的信心；同時，維持當前利率水準、量化寬鬆措施不變，強調經濟重啟開放後的通膨反彈，將是短暫情形。

消息面激勵美股三大指數全面上漲，道瓊工業指數、標普 500 指數各上漲 0.58%、0.29%，雙創新高；那斯達克指數漲 0.4%，逼近歷史高點。

第一金全球 AI 人工智慧基金經理人陳世杰表示，歐美疫情逐步改善，今年經濟擴張趨勢確立，在獲利成長題材支撐下，股市多頭行情沒有理由改變，預期將從「無基之彈」轉向「有基行情」。2 月來，因為行情轉換導致投資人看法分歧、股市震盪，為合理現象。

觀察標普 500 指數，在金融海嘯後的資金行情期間，累計上漲 79%，而無基之彈結束後回檔約 15.6%，隨後轉向獲利題材的有基行情，累計到去年 2 月新冠疫情爆發前，再上漲 108%。而這次疫情期間的無基之彈，標普 500 指數累計漲幅 75.9%，與歷史經驗不謀而合。

細究次產業族群，金融海嘯後景氣進入擴張初期，標普 500 指數中的健康醫療、非核心消費、資訊科技、工業 4 大族群，扮演領漲角色，漲幅分別達 167%、167%、122% 與 109%。景氣擴張中後期，則以資訊科技一支獨秀，漲幅 183%。

陳世杰指出，疫後企業數位轉型速度加快，將為科技業注入新動能，預估標普 500 資訊科技產業今明兩年每股盈餘都會成長 1 成左右，而扮演創新科技領頭羊的 AI 人工智慧產業，成長率上看 15%、28%。投資人可趁著本波回檔整理之際，布局這類具成長題材、趨勢明確的基金。

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