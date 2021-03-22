【安聯投信】聯準會持續放鴿 美股資金動能大幅成長

美國通過大規模刺激計畫帶來樂觀情緒、聯準會承諾維持近零利率不變也帶動投資信心，全球股市上周多表現正向。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除已開發歐洲及拉丁美洲兩地股市資金呈淨流出狀態外，全球其餘地區股市皆迎來資金淨流入，其中美國股市淨流入資金不但居全球之冠，也較前一周大幅成長，單周來到約 530.18 億美元。

安聯投信表示，美國聯準會於上周舉辦為期兩天的貨幣政策會議，並於會後宣布將維持當前低利政策且將不急於提早升息激勵股市情緒，後雖因 10 年期公債殖利率一度升至 1.75% 水平股市出現波動，但因聯準會同時上調今年美國 GDP 成長預期，對經濟復甦態度正向，股市整體表現與動能仍穩。觀察全球重要股市，美股四大指數漲跌互見，道瓊於周間一度創下歷史新高，標普 500 及科技股為主的那斯達克及費城半導體輪流有所表現；觀察其他地區股市，循環景氣類股較多的歐洲道瓊 600 指數單周上揚約 0.16%，亞太地區如日本東證、香港恆生等單周收紅，中國滬深、台灣加權指數等則是走跌。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，歐美疫苗接種速度持續有所進展，其中美國近來在拜登總統的推動下，施打速度更是加速至每日 220 萬劑以上，預計在夏天之前，英美兩國免疫人口將來到約 60-70% 左右，疫情帶來的衝擊與影響影可望逐漸轉淡，並有利於景氣的加速復甦。

莊凱倫表示，景氣的復甦雖可能使通膨上升，並使市場擔心市場資金可能轉為緊縮，不利於風險性資產表現，但觀察全球主要央行態度，除美國聯準會於 3 月中最新貨幣政策會議後宣布維持當前近零利率、且暗示可能於 2023 年底暫不會升息外，歐洲央行也於近期表示不但將維持當前利率，也將於下季度加速購債作為，顯示寬鬆資金環境近期內仍有望延續。

莊凱倫進一步指出，近期市場擔憂的另一風險便是美國公債殖利率上升可能帶來的資金移轉效應，不過股市雖可能因短期市場情緒的變化而出現波動，但根據歷史經驗，拉長時間來看，市場風險情緒指標－美國 10 年期公債殖利率的的上揚往往會伴隨著美股如標普 500 及那斯達克等指數的走升，顯示在景氣復甦、企業獲利轉佳等基本面正向的前提下，長期還是有利於包括股市等風險性資產的走揚，不必過度擔心。

在台股方面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，隨著國際美元走強的預期以及外資從年初至今持續賣超，市場近來對籌碼面的疑慮被放大，從短線來看，大盤短線內可能延續震盪走勢。近期，去年第四季財報及價格調漲等狀況主導了各類股表現，包括面板、PC 與航運等類股走勢強勁，塑膠、造紙等原物料表現則相對弱勢。

面對近日股市波動，蕭惠中表示，疫情改變了許多產業的供需結構，而在疫情趨緩後的產業供需變化將是最需要觀察的重點，也將是影響當前投資人信心的主要變數。在投資布局上，蕭惠中建議應優先留意類股基本面在後疫情時代的變化，以及產業結構是否出現中長期的改變，在波動中伺機汰弱留強，並以調整持股水位的方式因應利率走高等系統性風險。

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