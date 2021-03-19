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台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

※來源：台灣證期會
                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日    迄3/19
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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5215   科嘉-KY     03/22  第一現增    03/16-03/18       425  105.00    105.00  凱基       01   03/19    224762
2208   台船        03/23  上市增資    03/17-03/19     38264   17.50     17.50  凱基       02   03/22    247193
6776   展碁國際    03/25  初上市      03/19-03/23      1431   25.00     25.00  永豐金     01   03/24

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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