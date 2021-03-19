實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄3/19 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5215 科嘉-KY 03/22 第一現增 03/16-03/18 425 105.00 105.00 凱基 01 03/19 224762 2208 台船 03/23 上市增資 03/17-03/19 38264 17.50 17.50 凱基 02 03/22 247193 6776 展碁國際 03/25 初上市 03/19-03/23 1431 25.00 25.00 永豐金 01 03/24 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。