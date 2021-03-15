【安聯投信】美債殖利率升 三大債市動能減緩

上周多空消息紛雜，雖美國新一輪紓困案通過刺激股市表現，但美債殖利率不時走高仍影響市場情緒。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周三大債市動能偏弱，包括高收益債與新興市場債均呈資金淨流出狀態，投資級債雖仍有淨流入資金，但也從前一周的 63.4 億轉為 16.5 億美元，動能放緩。

安聯投信指出，美國 1.9 兆財政刺激上周獲國會眾院通過，並在總統拜登的簽署下正式生效，刺激美國股市表現，部分指數一度創下新高，但隨後美國 10 年期公債殖利率竄升破 1.64% 水準，再創下近一年新高，多數債券資產呈壓。在債券資產方面，上周與包括全球與美國政府公債、全球投資級債等多數債券資產單周皆呈跌勢，全球通膨連動債則是受到市場對通膨升溫的預期激勵，單周收紅。

安聯新興債券收益組合基金 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 經理人許家豪表示，各國陸續施打疫苗，疫情對市場帶來的影響愈發減少，而新興市場雖然疫苗施打進度慢於歐美已開發國家，但景氣也逐漸回升；從相關數據來看，2 月份新興市場 Markit 採購經理人指數（PMI）平均為 51.5，其中新興市場中較具代表性的金磚四國已全數回到 50 之上，呈現溫和擴張狀態。

許家豪表示，新興國家雖疫苗施打進度較慢，但隨著已開發國家經濟與消費活動恢復，新興國家的出口表現恢復狀況明顯轉佳，進而帶動企業投資及整體經濟，其中又以新興國家中最大市場中國最為明顯。進一步觀察中國，許家豪指出，由中國兩會最新釋出的政策目標及十四五政策重點看來，雖經濟已逐步回穩，但政府財政支出仍積極，整體仍偏向擴張調性，有利於帶動中國為主的新興亞洲相關資產後市表現。

此外，許家豪指出，美國政府上周正式簽署 1.9 兆紓困方案，財政支出使得赤字增加，短線上雖因美歐利差擴大有利美元走強，但中長期而言財政赤字將造成較美元較為弱勢，有利於新興市場資產後市表現，其中新興高收益債、新興亞洲高收益債等資產目前除擁有與相近評級的已開發市場債券較佳的殖利率外，後市更有望受惠新興市場復甦而表現有所表現，值得追求收益的投資人關注。

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