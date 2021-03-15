KD科定經典美學家具「春季回饋」活動開跑 破百項商品下殺56折起

春暖花開好時節，居家換季漾春意！知名木製建材品牌 KD 科定 (6655-TW) 即日起至 4 月 30 日止，推出經典美學家具「春季回饋」活動，超過 100 項家具折扣下殺，最低能以市價 56 折的優惠價購入，來店參觀家具就送市價 270 元的實木杯墊。

科定全館品項包含沙發、單椅、實木桌、圓桌、高矮櫃、茶几、床墊等，趕快到 KD 新樹展示館參觀選購，地址在新北市新莊區新樹路 649 巷 1 號，電話：02-7703-5289。點擊官網活動搶先看，網址：https://reurl.cc/a5e5o9。

平日上班工作之餘，擁有一個舒適的休息空間也很重要。KD 經典美學家具，以實木骨架結合頂級皮革製成，降低三公分的座椅，符合亞洲人人體工學高度，久坐也不會腰酸背痛。表層牛皮革，與超跑瑪莎拉蒂內裝品牌相同，給消費者最舒適親膚的感受。而外觀也融入設計美學理念，大面積皮革的特殊凹凸，增添空間活潑感，讓你在休息時間全身心的放鬆。

科定克莉絲朵 - 單人座沙發 (右) 特價 35280 元，原價 63000 元。(圖：科定提供)

擔心一般的收納櫃不耐用嗎？KD 使用的胡桃木為世界頂級木材之一，材質硬挺不易變形，確保每件家具得以長久耐用，經得起歲月的考驗。而櫃體的細節也不馬虎，內外皆用同等級實木皮做包覆，再搭配金屬配飾點綴，讓你優雅的收納家中雜物。此外 KD 收納櫃有各式尺寸，玄關矮櫃、客廳邊櫃、臥室五斗櫃等，滿足不同的收納需求，也可與既有家具完美搭配。

微笑 - 胡桃木邊櫃 (中) 特價 62,160 元，原價 $111,000 元。(圖：科定提供)

KD 經典美學家具全品項皆為 MIT 台灣製造，並享五年保固的完整售後服務，及全台免費運送，優質家居輕鬆擁有！至 KD 新樹展示館，實際體驗家具材質，透過門市人員的專業介紹，更快速購入適合自己的商品。全館品項多元，讓消費者一站購足，滿足家中每個空間配置需求。部分品項已在 momo 購物網、Pinkoi 上架，搜尋「KD 科定家具」了解更多。