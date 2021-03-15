〈三顧展望〉異體細胞治療開放 膝關節療法收案量大可望受惠

衛服部修正特管辦法，進一步開放異體細胞治療，其中，三顧 (3224-TW) 膝關節細胞治療，目前雖然為自體細胞治療，但收案進度快速已達 27 人，為國內最多，由於膝蓋修復使用異體治療效果較佳，三顧也將有機會加速跨入異體細胞治療。

特管辦法執行超過兩年，目前國內共開放 6 大類細胞治療項目，包括自體免疫細胞治療、自體脂肪幹細胞移植、自體纖維母細胞移植、自體軟骨細胞移植、自體周邊血幹細胞移植、自體骨髓間質幹細胞移植等。

過去台灣為確保安全性，僅開放使用自己的細胞進行培養與修補，不能使用他人的細胞，不過近期衛服部頒布新的異體細胞治療，鼓勵醫院、產業界合作執行人體試驗。

三顧主要布局兩大細胞治療領域，分別為膝關節細胞治療及自體纖維母細胞移植治療皮膚缺陷，其中，膝關節細胞治療是技轉日本 CellSeed 公司細胞層片技術，先抽取自體軟骨層片，細胞經過數周培養後，放回膝蓋受損部位，軟骨組織可自行再生，收案量已達 27 人為國內最多。

三顧表示，由於 60 歲以上的高齡患者因膝蓋退化，對膝關節細胞治療需求較高，但因高齡患者細胞品質不佳，有可能影響後續治療療程；未來推進異體膝關節細胞治療，病換可取得較年輕、品質好的細胞。

此外，膝關節治療總共需要兩次手術，第一次為開刀取得自體細胞，第二次為將培養過後的細胞植入，三顧指出，未來異體細胞治療將可僅執行一次手術，除減少手術風險外，病患可使用較低的醫療費用取得較好的細胞品質。