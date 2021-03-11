〈陸港盤後〉外資連三買 A股報復性反彈 上證勁揚約2.5%

美國通膨數據符合預期、美眾院通過 1.9 兆美元紓困案，加上美債殖利率持續回跌，市場恐慌情緒暫時消退，利多消息帶動周四 (11 日)A 股三大指數開高走高。

盤中報導指出中美兩國半導體行業協會宣佈共同成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作小組」，將建立一個及時溝通的資訊共享機制，雙方將就關於出口管制、供應鏈安全、加密等技術和貿易限制等方面進行交流。

同時美方表達善意，要約中國進行對話，日期訂在 3 月 18、19 日兩日。市場投資氛圍好轉，上證在銀行、白酒類股大漲帶動下，收在今日最高點。半導體類股也在中美合作的利多刺激下勁揚，推升科創板與創業板兩指數。

港股方面，美債殖利率回穩，加上中美進行對話，以及雙方半導體業有更深度的交流，帶動恆指與恆生科技指數應聲大漲。今日港股漲勢最猛的則是近期表現最弱勢的科技類股，美團（3690-HK）、快手科技（1024-HK）大漲逾 8%；京東（9618-HK）在財報公布前股價大漲約 5%；小米（1810-HK）則勁揚 3%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證上漲 2.36%，報 3436.83 點；深證上漲 2.23%，報 13866.37 點；創業板指上漲 2.61%，報 2746.58 點。今日滬深兩市合計成交 8040 億人民幣，比前一個交易日上漲 7%。

恆生指數則上漲 1.65%，報 29385.61 點、恆生科技指數則上漲 5.16%，報 8640.16 點。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 67.19 億元，其中滬股通買超人民幣 37.81 億元，深股通買超人民幣 29.38 億元。

法人觀點

山西證券表示，市場的恐慌情緒和 A 股基金贖回壓力開始減弱，短線指數繼續大幅下跌的機率不高，建議投資人可關注基本面好，受到市場錯殺的標的。不過以中線角度來看，經濟成長利多與美債殖利率上漲的利空相互影響，指數可能呈現大箱型整理的格局。

第一上海金融認為，現階段港股進入短線築底尾聲，操作上建議投資人仍要保持謹慎，不宜過於積極加碼，可以等待後市指數出現進一步大跌時再慢慢買進。

