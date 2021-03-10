〈陸港盤後〉科技股帶頭衝 創業板指上漲1.6% 恆生科技指上漲

美國科技股出現近期難得一見的反彈走勢，帶動周三 (10 日)A 股三大指數開高，不過兩會之一的政協今日閉幕，消息面並未傳出重大利多政策，投資人仍擔心大盤持續修正的趨勢會延續。

市場追高意願不足，獲利了結賣壓湧現，保險、造船、港口等類股出現回檔，壓低上證收黑。不過受到美國科技類股大幅反彈的刺激，創業板指力抗賣壓，漲幅相對較高。

港股方面，在那斯達克狂飆接近 4% 的帶動下，恆指開盤走高，不過受到陸股以及亞股普遍縮小漲幅的拖累之下，銀行類股帶頭下殺，導致恆指一度收黑。不過在低接買盤推升下，恆指立即止跌反彈上漲。另一方面科技類股今日漲勢不俗，美團（3690-HK）大漲約 5%、騰訊（700-HK）上漲逾 2%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證小跌 0.05%，報 3357.74 點；深證上漲 0.65%，報 13563.34 點；創業板指上揚 1.64%，報 2676.70 點。今日滬深兩市合計成交 7496 億人民幣，成交金額創逾兩個月新低，比前一個交易日下跌 24%。恆生指數則上漲 0.47%，報 28907.52 點、恆生科技指數則上漲 1.9%，報 8216.58 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 52.25 億元，其中滬股通買超人民幣 39.89 億元，深股通買超人民幣 12.36 億元。

法人觀點

東方證券表示，A 股這波下殺主要因為指數在去年的大漲後需要回檔修正。短線來看賣出的壓力漸漸接近尾聲，再加上目前上證跌入之前大的箱型整理區間，下檔支撐力道強，階段性底部已經慢慢浮現。投資人這時可較積極操作，選擇標的以防禦型個股為主，如金融、地產等，估值合理的中游製造類股亦值得逢低佈局。

嘉實基金認為 2021 年港股投資報酬有很高的機率將優於 A 股。整體來看，港股具有估值低、長期獲利佳、中長期流動性寬鬆和產業結構長線優化等四大優勢。他們建議以中長期角度來看，科技互聯網、大消費、醫藥和金融服務領域是不錯的選擇。

