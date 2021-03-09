洋華貼合服務效益顯 今年兩大業務可望成長

觸控面板廠洋華 (3622-TW) 受惠光電業務逐步導入貼合服務貢獻，本業營運逐步轉佳，加上機電業務保持穩健，2 月不受工作天數減少影響，營收月增近 2 成、更較去年翻倍，洋華也看好今年兩大業務都將保持成長，不排除再擴充貼合服務產能。

洋華 2 月合併營收達 9915.4 萬元，月增 18.52%、年增 194.48%，累計今年前 2 個月營收達 1.82 億元、年增 115.78%，洋華表示，主要是去年新增的貼合服務逐步貢獻營運，加上一條龍服務，產品單價提高推升營收成長。

展望未來，洋華指出，將視客戶需求，今年不排除再擴充貼合服務產線，同時強化非消費產品比重，目前光電業務中，非消費性產品比重已從 55-65% 提升至 75%，部分產品訂單能見度也從過往 1 個月提升到 2 個月，最遠訂單已可看到 5 月。

洋華看好今年光電業務在導入貼合服務後，今年營運將有顯著成長，雖然短期缺料仍是隱憂，但內部已提前採購備料因應，機電業務每年訂單則相對穩定，加上終端客戶為台電，訂單能見度高。

法人則估，洋華去年光電本業已接近損平，今年在貼合服務逐步貢獻下，本業將轉虧為盈，加上機電業務穩定貢獻、業外廠房出租等租金收入挹注，今年營運將優於去年。

洋華去年光電、機電兩大業務營收比重約為 5:5，隨著光電業務回溫，今年比重估將重回 6:4，而日前也傳出洋華今年可望陸續打入電動車、運動健身器材、電子紙產品等業務，對此，洋華表示，不對單一客戶產品評論。