【安聯投信】投資級債淨流入增強 高收益債動能翻正

美債殖利率持續高檔震盪，投資人對風險性資產漲勢是否能維持感到擔憂，部分風險債券走跌。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除新興市場債小幅淨流出約 1.5 億美元外，投資級債及高收益債皆迎來資金淨流入，其中高收益債由前一周的淨流出翻正，動能恢復。

安聯投信指出，根據美國聯準會於上周釋出的褐皮書報告指出，目前疫苗接種計畫增強的企業對經濟復甦的信心，美國近幾周經濟持續溫和擴張，不過在調查中也發現，製造業工廠近期反映原物料價格升高、料件缺乏以及招募人力不足等狀況，再次刺激市場對通膨的擔憂，並使風險性債券上周表現遭遇逆風。

觀察全球債市，上周與包括全球公債、全球投資級債及全球高收益債等多數債券資產單周皆呈跌勢，美國通膨連動債則是受到市場對通膨升溫的預期激勵走揚，為債券資產中少數收紅者。

安聯新興債券收益組合基金 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 經理人許家豪表示，隨著疫苗於全球持續施打，疫情帶來的不確定性雖仍在，但影響力已逐漸下降，各國經濟封鎖措施也陸續解除，預期 2021 年將是全球經濟自低基期反彈的一年。從政策面來看，根據聯準會主席鮑爾最新態度顯示，短期內應將維持當前寬鬆政策，加上美國民主黨政府推動的財政刺激，大環境中長期仍有利於風險資產。

許家豪表示，在景氣持續升溫下，新興市場資產有望受惠，其中新興亞洲為基本面與整體復甦狀況較佳者，相關資產在投資上可作為以成熟市場核心資產外的配置，其中新興市場債因當前仍具有明顯優於全球公債與投資級的殖利率，且後市有望受惠風險情緒轉佳有所表現，適合追求收益的投資人關注。

在新興市場債的布局上，許家豪指出，如高收益債等信用債當前優於利率型債券，而投資時首重品質，如選擇評級較高的券種，降低風險。此外，由於近期公債殖利率波動較大，甚至出現走揚現象，建議應選擇存續天期較短的債券，降低價格到期前受到市場利率波動的衝擊；最後，雖景氣與財政政策正向等利多有利於新興市場貨幣債的表現，但因新興貨幣波動仍較大，投資時仍應以美元債為核心，並保持新興當地貨幣債的調整彈性。

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