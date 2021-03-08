神達去年EPS 2.45元 擬配息1元現金股利

神達投控 (3706-TW) 今 (8) 日公告去年財報，稅後純益 29.18 億元，雖然年增 3.6%，但在股本膨脹下，每股純益 2.45 元，較前年 2.65 元下滑，神達董事會決議，每股擬配發現金股利 1 元。

神達去年第四季營收 100.26 億元，季減 15.4%、年減 2.8%；毛利率 9.4%，季減 1.6 個百分點、年減 6 個百分點；營益率 - 1.1%，較前季、前年同期正轉負；稅後純益 9.11 億元，季增 0.2%、年減 4.7%，每股純益 0.77 元。

神達去年營收 411.46 億元，年增 14.8%、毛利率 11.2%，年減 3.3 個百分點、營益率 0.2%，年減 1.2 個百分點，稅後純益 29.18 億元，年增 3.6%，每股純益 2.45 元。

神達表示，去年第四季受到資料中心客戶去化庫存影響，帶動伺服器出貨放緩，加上部分毛利較佳的車用產品尚未顯著回溫，導致第四季毛利率下滑，營益率更是去年首季後，再度轉負。

不過，在轉投資神基 (3005-TW)、新聚思 (Synnex) 等挹注業外獲利下，神達去年純益仍較前年成長，僅每股純益在股本膨脹下被稀釋。

而神達擬配息 1 元，配發率逾 4 成，若以今日收盤價 30.3 元計算，現金殖利率約 3.3%。