印媒：蘋果擬將7%-10%產能轉至印度 iPhone 12將由鴻海在印度生產

外媒報導指出，蘋果 (AAPL-US) 計劃將 7-10% 產能自中國轉移至印度，並由鴻海 (2317-TW) 位於泰米爾納德邦 (Tamil Nadu) 的工廠將負責生產 iPhone 12。

鴻海位於泰米爾納德邦的工廠已生產 iPhone 11 和 iPhone XR 機型。印媒《Business Standard》引述知情人士稱，接下來，該廠還將負責生產最新的 iPhone 12，但尚未決定是否一併生產 iPhone 12 mini。

此外，蘋果另一組裝廠和碩 (4938-TW) 也計劃今年稍晚於印度組裝 iPhone，屆時將有 7% 至 10% 的 iPhone 產能從中國轉至印度。

除了美中緊張局勢和新冠疫情，對於印度市場的樂觀前景，成為近年蘋果逐步進軍印度的一大關鍵。蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 此前一再表示，印度存在龐大的機會，未來會大量投資於印度。

吸引蘋果赴印度設廠的另一原因在於，莫迪政府上任後為實現「印度製造」而祭出的大量製造業激勵措施。除了 iPhone 外，此前甚至有報導傳出，蘋果準備在印度生產 iPad。

自美中貿易戰爆發後，蘋果一直致力於減少對中國產能的依賴。早在 2019 年就有報導稱，為了降低製造成本，蘋果考慮將 15％至 30％產能自中國轉移到其他東南亞國家。