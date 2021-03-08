台聚去年EPS寫9年新高 每股賺2.25元 擬配息1元

台聚 (1304-TW) 今 (8) 日公布去年財報，受惠去年第四季起，EVA 等主力產品價量齊揚，第四季 EPS 1.21 元，寫下近 9 年單季新高，全年稅後純益 24.1 億元，年增 88%，每股純益 2.25 元，同寫近 9 年新高；董事會並通過擬配息 1 元，現金殖利率約 4.3%。

台聚去年第四季營收 155.74 億元，季增 25.45%，年增 13.9%，毛利率 29.44%，季增 8.93 個百分點，年增 15.2 個百分點，營益率 22.35%，季增 8.8 個百分點，年增 15.26 個百分點；稅後純益 12.97 億元，季增 1.15 倍，年增 3.6 倍，每股純益 1.21 元，創近 9 年單季新高。

台聚去年營收 502.01 億元，年減 9.8%，毛利率 20.88%，年增 8.78 個百分點，營益率 13.74%，年增 8.47 個百分點；稅後純益 24.1 億元，年增 88%，每股純益 2.25 元，近 9 年新高。

台聚去年下半年受惠太陽能需求暢旺，8 月起在供需失衡下，產品 EVA 價格劇烈走升，一路走揚至年底，也因此帶動業績逐月走強，在產品價格大幅成長下，加上原料乙烯價格相對走疲，帶動台聚去年第四季獲利表現暴衝，較第三季大增超過 1 倍。

台聚董事會今日也通過去年盈餘分派案，每股擬派發現金股利 1 元，創近 8 年來新高紀錄，若以台聚今日收盤價 23.25 元計算，現金殖利率約 4.3%。

