雍智科去年三率全創高 EPS 12.34元首賺逾一股本

雍智科 (6683-TW) 今 (8) 日公布去年財報，第四季稅後純益 0.88 億元，季減 11.12%，年增 79.59%，每股稅後純益 3.26 元，全年稅後純益 3.34 億元，年增 61.35%，每股稅後純益 12.34 元；受惠 IC 測試板、老化測試載板兩大產品出貨大增，加上產品組合優化，雍智科去年三率全創高，首度賺逾一股本。
雍智科去年第四季營收 3.44 億元，季增 0.29%，年增 63.03%，毛利率 58.43%，季增 2.97 個百分點，年增 0.04 個百分點，營益率 32.27%，季減 6.26 個百分點，年增 0.94 個百分點，稅後純益 0.88 億元，季減 11.12%，年增 79.59%，每股稅後純益 3.26 元。
雍智科去年營收 12.29 億元，年增 49.15%，毛利率 57.35%，年增 2.6 個百分點，營益率 35.51%，年增 3.77 個百分點，稅後純益 3.34 億元，年增 61.35%，每股稅後純益 12.34 元。
雍智科也公告 2 月營收 1.12 億元，月增 11.48%，年增 46.17%，累計前 2 月營收 2.13 億元，年增 37.21%。
雍智科去年受惠聯發科 (2454-TW)、瑞昱 (2379-TW) 等訂單加持，IC 測試載板出貨大幅成長，且隨著生產效率改善、營收規模擴大，毛利率、營益率與稅後淨利率三率全寫新高，帶動獲利首度賺逾一股本。