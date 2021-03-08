緯穎擬配32元現金股利創新高 殖利率3.82%

伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 受惠雲端資料中心產業需求穩健，去年繳出三率三升成績單，今 (8) 日董事會也通過去年盈餘分配，每股擬分配 32 元現金股利，也創下歷史新高紀錄，若以今日收盤價 837 元計算，現金殖利率達 3.82%。

展望今年，緯穎表示，雲端資料中心產業需求持續成長，樂觀看待 5G 與邊緣運算等資通訊產品需求，有助推升未來成長動能，此外，法人看好，緯穎近年搶攻白牌伺服器商機，近期積極開發新一代邊緣運算伺服器，瞄準既有雲端企業客戶獨立組網、邊緣運算需求，最快本季放量出貨，添營運新動能。

緯穎去年第 4 季營收 525.14 億元，季增 11.24%、年增 6%；毛利率 8.6%，季增 0.04 個百分點、年增 1.3 個百分點；營利率 6.7%，季增 0.37 個百分點、年增 1.1 個百分點；稅後純益 27.32 億元，季增 21.63%、年增 40.17%；淨利率 5.2%，季增 0.44 個百分點、年增 1.3 個百分點，每股純益 15.63 元。

累計緯穎去年營收 1869.28 億元，年增 14.3%；毛利率 8.2%，年增 1.2 個百分點；營利率 6%，年增 1 個百分點；稅後純益 86.1 億元，年增 39.56%；淨利率 4.6%，年增 0.8 個百分點，毛利率、營益率、淨利率三率三升，創下歷史新高，每股純益 49.25 元。

緯穎今也公告 2 月營收，受工作天數減少影響，單月營收達 116.21 億元，月減 5.7%、年減 2%，累計今年前 2 個月營收 239.46 億元、年減 1.4%。