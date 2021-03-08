GIS-KY去年純益年增1成 EPS 11.04元 每股擬配4元現金股利

觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 今 (8) 日公告去年第 4 季財報，受惠遠距商機帶動筆電、平板出貨維持高檔，去年稅後純益達 37.3 億元、年增 10.2%，每股純益 11.04 元，今也公告去年盈餘分配，每股擬配 4 元現金股利，以今日收盤 114.5 元計算，現金殖利率達 3.49%。

業成去年第 4 季合併營收 378.63 億元，季增 15.95%、年增 11.35%，毛利率 9.21%，季增 1.66 個百分點、年減 1.08 個百分點，營益率 3.25%，季增 3 個百分點、年減 0.38 個百分點，稅後純益 12.99 億元，季增 196.22%、年增 9.04%，主因是去年第 3 季受一次性固定設備減值影響，基期較低，每股純益 3.85 元。

業成去年營收達 1271.04 億元、年增 6.2%，毛利率 8.62%、年減 0.24 個百分點，營益率 2%、年減 0.26 個百分點，稅後純益 37.3 億元、年增 10.2%，每股純益 11.04 元。

業成 2 月營收受工作天數減少、新舊產品交替影響，月營收大減逾 2 成，達約 63.93 億元，月減 21.14%、年增 9.75%，創近一年新低，展望未來，業成仍看好今年筆電、平板動能，隨著 3 月工作天數恢復正常，營收可望回溫。

另一方面，業成因應筆電產品需求，董事會也核准成都子公司新增資本預算達 34.04 億元，將用於擴建筆電產能需求、強化產線自動化，配合客戶量產計畫，相關新產能可望在今年下半年開出。