渣打：逾4成台灣人對企業性平現況不滿

在兩性平權時代，不見得人人都會性別平權感到滿意，根據渣打調查，43.3% 的台灣受訪者對於企業的性平現況並不滿意，但也有近 4 成覺得滿意，反映我企業推動性平仍有持續進步空間。

根據渣打調查，在各項職場性別平權指標與制度中，64.3% 受訪者認為雇主打造性別友善的福利制度最具成效，其次則為薪資待遇 (42.1%)、職場安全 (39.6%)、高階主管的男女比例 (27.2%) 及升遷制度 (21.6%)。

在家庭性別平權方面，有近半數 (44.9%) 的受訪者表示其家庭重視或非常重視性別平權，27.6% 則坦言不重視或非常不重視，在性平部分，45.8% 的受訪者認為「家務分攤不均」是家庭中最常見的性別不平等現象，其次則為「重男輕女 / 重女輕男」(26.2%) 及「家庭照護分工不均」(24.1%)。

另外，根據根據萬事達卡全球女性中小企業主洞察報告，男女性在創業時期面對的挑戰有許多差異性，有 44% 的女性認為創業資金取得不易。除了創業資本問題，受訪的男女性皆認同財務不夠穩固與缺乏足夠的時間是創業時面臨最大的挑戰。

調查發現，有 31% 的男性中小企業主認為缺乏足夠的員工支持；26% 的男性中小企業主則認為缺乏適合的工具來經營企業。而對於全球的女性企業主來說，被社會賦予更多的家庭責任期許往往也是一項沉重的負擔。