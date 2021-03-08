信驊去年賺近3個股本創新高 每股擬配26元現金股利

千金股信驊 (5274-TW) 今 (8) 日公布去年財報，第四季稅後純益 2.31 億元，季減、年減 0.86%，每股稅後純益 6.71 元，全年稅後純益 10.05 億元，年增 20.94%，每股稅後純益 29.38 元；信驊去年受惠 BMC(遠端管理晶片)出貨持續成長，獲利首度突破 10 億元大關，全年賺近 3 個股本，創新高。

信驊董事會也決議去年盈餘分配，每股擬配發 26 元現金股利，依今日收盤價 1795 元計算，殖利率約 1.45%。

信驊去年第四季營收 6.98 億元，季減 4.78%，年減 3.46%，毛利率 64.47%，季增 0.81 個百分點，年增 1.92 個百分點，營益率 40.9%，季減 0.3 個百分點，年增 0.39 個百分點，稅後純益 2.31 億元，季減、年減 0.86%，每股稅後純益 6.71 元。

信驊去年營收 30.64 億元，年增 23.32%，毛利率 63.19%，年減 0.05 個百分點，營益率 41.48%，年增 0.89 個百分點，稅後純益 10.05 億元，年增 20.94%，每股稅後純益 29.38 元。

信驊也公布 2 月營收 2.52 億元，月增 5.83%，年增 3.74%，改寫同期新猷，累計前 2 月營收 4.9 億元，年增 3.26%。

展望今年，信驊今年兩大產品線 BMC、非 BMC 訂單能見度均高，B/B Ratio (訂單出貨比) 高達 200%，上半年營收可望逐季成長，全年可望再創新高，法人估，年增幅約達 15-20%，獲利因產品組合優化，成長幅度再大於營收年增幅。