台韓科技指近一年大漲近7成 報酬率跑贏台韓股市大盤

由台灣指數公司與韓國交易所共同編製的「台韓資訊科技指數」其報酬指數近三個月上漲 24.3%、近六個月與近一年分別大漲 43.4%、68.1%，且該報酬指數自 2017 年 9 月發布後共大漲 95.1%，超越台股加權報酬指數與韓國 KOSPI 200 報酬指數。

根據台灣指數公司統計，台韓資訊科技指數包括現金股利再投資的「報酬指數」計算，近三個月上漲 24.3%、近六個月上漲 43.4%、近一年上漲 68.1%，漲幅跑贏台韓股市大盤。

指數公司指出，目前全球共兩檔連結台灣資訊科技指數的 ETF，分別為國泰投信發行的國泰臺韓科技 ETF、三星資產管理公司發行的 Samsung KODEXKorea Taiwan IT Premier ETF ，兩檔 ETF 分別在 2018 年 6 月 11 日在台灣證交所及韓國交易所 (KRX)) 同步掛牌。

指數公司表示，「台韓資訊科技指數」聚焦台灣與韓國市場重要資訊科技產業，挑選極具市場代表性公司，其於各產業中的重要性擴及亞洲甚至全球。

指數公司指出，「台韓資訊科技指數」選股範圍，為雙方市場屬於全球行業分類標準 (GICS) 資訊、通訊類的股票，篩選自由流通量市值大於 25 億美元，且可作為股票期貨契約交易標的者，指數成分股兼具市場代表性、可投資性與可避險交易等特性。

截止 2 月底止，「台韓資訊科技指數」成分股有 39 檔，其中台股成分股 26 檔、權重約 54%，韓國成分股 13 檔、權重約 46%；前十大成分股分別為台積電、Samsung Electronics Co、SK HynixInc、聯發科、鴻海、NAVER Corp、Samsung SDI Co、Kakao Corp.、聯電及台達電。