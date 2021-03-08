瑞儀2月營收年增1.35倍 Q1可望年增6-7成

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (8) 日公布 2 月營收，受農曆春節工作天數減少影響，單月營收下滑至 40.6 億元、月減 19.61%，但去年基期較低，年增幅高達 135.93%，展望今年，瑞儀受惠筆電、平板動能強勁，加上非消費性產品逐步回溫，3 月營收可望重回 50 億元，估首季營收將年增 6-7 成。

瑞儀累計今年前 2 個月營收達 91.11 億元、年增 75.1%，瑞儀指出，目前訂單能見度最遠可看到 6 月，雖然短期整體供應鏈零組件有吃緊狀況，影響供需，但評估對背光模組影響有限。

出貨方面，瑞儀 2 月行動裝置出貨 561.7 萬件、月減 20.06%，IT 產品為 429.9 萬件、月增 11.14%，其他以電視、車載產品為主的背光產品出貨量為 17.8 萬件、月減 47.95%，總計背光板出貨量達 1009.4 萬件、月減 17.3%。

展望今年，瑞儀持續布局高階平板、筆電，法人看好，蘋果計畫今年第 2 季再推出高階 Macbook Pro，瑞儀可望續扮演背光模組供應要角，首季營運將站穩高檔，估今年資本支出將倍增，達約 10 億元，強化 miniLED 技術布局。