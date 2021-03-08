北富銀攜手美律簽首筆永續指數連結貸款

富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行今 (8) 日表示，已於 3/5 與美律實業簽訂 3 年期「永續指數連結貸款 (Sustainability Linked Loan)」。此為北富銀首筆連結永續發展指標的企業貸款，能為企業實踐 ESG 承諾提供有力支持，更有助發揮金融本業影響力，建構永續金融生態圈。

北富銀表示，「永續指數連結貸款」是以企業永續表現為基準，評估申貸企業在經濟發展、環境保護、社會影響等各面向的績效表現，並結合產業特質制定貸款指標，鼓勵企業客戶訂立長期綠能經營方針。

北富銀說明，跟傳統綠色債券或綠色授信相比，「永續指數連結貸款」資金運用範圍更具彈性，可為企業永續發展挹注更多動能。

美律實業是台灣電聲產業領導廠商，客戶遍及全球，營運據點橫跨亞洲及歐美，除提供客戶專業的電聲產品之外，並將終端使用者的安全健康及對環境永續的影響，視為己任，自 2013 年開始自發性編撰企業社會責任報告書，也在 2020 年首次參加並獲得 TCSA 台灣企業永續報告書銅獎，未來將更聚焦 ESG 各面向的作為，為永續地球善盡企業責任。

北富銀 2017 年正式加入赤道原則協會，不僅納入各項 ESG 評量指標衡量客戶永續發展風險，促使授信對象重視環保與企業社會責任的實現，更積極擴大綠色金融，風電授信融資金額及件數居本國銀行之冠。