富致今年營運衝新高 新廠2023年落成產能倍增

保護元件廠富致 (6642-TW) 董事長陳繼聖今 (8) 日表示，在工控、車用及自動化需求帶動下，全年營收以及獲利都將創新高，因應需求增加，富致也規劃每年將以 15% 速度擴產，加上新廠落成後，2023 年底月產能將達 1 億顆。

法人估，富致今年營收可望年增 15-20%，達 5 億元，毛利率上看 50%，每股純益估落在 3.5-4 元。

陳繼聖表示，目前訂單能見度由過往 1-1.5 個月，拉長至 3 個月，部分歐美工控客戶訂單更已達年底，其中工控及車用成長幅度較大，加上工控應用毛利佳，可望帶動整體毛利率表現。

以各產品線營收占比來看，陳繼聖認為，今年工控可望逼近 30%，車用約 21-22%，智能應用約 40%，能源等其他應用約 6-8%。

需求增加下，富致也持續優化產線以及擴產，目前月產能約 4400 萬顆，預計年底產能可望增加 20%，來到每個月 5200 萬顆，公司也計畫在新北產業園區建新廠，預計 2023 年底投產後，總體月產能將倍增至 1 億顆。

新品方面，陳繼聖透露，結合過電流、過電壓的複合模組產品預計下半年推出，此外，他也看好未來半導體過壓元件的趨勢，不排除以換股結盟或是共同成立合資公司等方式，與相關廠商合作。