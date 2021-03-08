大摩：美股還會盤整修正一段期間 但牛市仍是最後解答

美國經濟近來傳出不少好消息，但與此相伴的，卻是美債殖利率走高及股市下挫。摩根士丹利 (大摩) 首席美股分析師 Michael Wilson 撰文表示，投資人對此一情況不需感到驚訝，而且股市修正壓力可能還會持續一段時間。

Wilson 指出，隨著疫苗接種速度及可能發生的群體免疫，外加拜登政府 1.9 兆美元刺激計畫獲得通過，使得 10 年期美債殖利率終於趕上其他資產市場，這造成股票估值的壓力，特別是過去衝高的科技股。

此外，受到疫情打擊，有望受益經濟復甦的價值股，保持了漲勢。Wilson 認為，這讓多數基金會開始調整投資組合，將部分持股由成長股向價值股轉移。

Wilson 提出三大理由，認為這一種股市的修正，還有很長的路要走：

1.10 年期美債殖利率的波動讓投資人突然驚醒。因此，儘管此前利率波動期間股票，風險溢價 (ERP) 似乎仍保持不變，但它可能會隨著利率再升個 50 基點而擴大。

換句話說，股市現在知道 10 年期美債利率是一個「假」利率，它既不能被捍衛，也不會被捍衛。為此，聯準會在 2 月擴大了 1800 億美元的資產負債表，比其目標高出 50%，但也阻止不了利率上升。這說明，現在是市場在帶領聯準會，而不是聯準會引導市場。

2. 去年股市崩盤也是在 3 月，這意味著到本月底，以年計算的指標會有重大變化，包括許多價值股和周期股，目前動能正在急增，相反地，排名原本居前的很多科技股和其他高成長股票，這些都是目前不受歡迎的類股。

從成長股到價值股的轉換，部分原因是經濟復甦，價值股所在產業的相對基本面轉好，估值又較低，均有利其發展。

3. 技術面看，那斯達克 100 指數似乎已經完成了一個頭肩頂，即將測試 200 日移動均線。

Wilson 認為，現在股市的走勢在預期中，隨著利率上升和本益比壓縮，美股還會繼續盤整。

他相信，牛市仍是最終的答案，由價值和周期性因素主導。預計標普 500 指數年底目標位在 3900 點，基本與當前持平。一旦估值調整完成，可以考慮重新買進成長股。