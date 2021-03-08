日經：Panasonic砸下7000億日圓 要買下美國軟體公司Blue Yonder

根據《日本經濟新聞》週一 (8 日) 報導，日本 Panasonic(6752-JP) 已決定買下美國軟體大廠 Blue Yonder，有數名知情人士已經證實這項消息。目前雙方正進行談判，預估投資金額可能落在 7000 億日圓 (約 65 億美元) 左右，對 Panasonic 而言是規模最大的一宗併購案。

Panasonic 未來將透過軟體與感測器等的組合，來向企業提供業務的改善方案、擴展事業範疇。過去以商品一次性賣斷為主的製造業商業模式，正在出現轉變。

Blue Yonder 在 1985 年創辦，該公司的軟體運用 AI 人工智慧來預測商品需求及交期，可讓顧客企業在供應鏈方面進行檢討並改善獲利。包含英國聯合利華 (Unilever) 與美國沃爾瑪 (Walmart) 在內的全球約 3300 家公司，都是 Blue Yonder 的客戶，該公司 2019 年度營收年增 8%、約 10 億美元。

Panasonic 在 2020 年以 860 億日圓代價，取得 Blue Yonder 的 20% 股票。剩下的股票由美國投資基金公司黑石集團與 New Mountain Capital 所持有，Panasonic 為了取得 Blue Yonder 全部股票，也正在進行最後的協商當中。

如果這宗併購案順利成行，也將是自從 2011 年砸下約 8000 億日圓、將過去的三洋電機與 Panasonic 電工收納為全資子公司以來，規模最大的一宗併購案。