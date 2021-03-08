被動元件終端需求強勁 國巨、華新科2月營收寫同期新高紀錄

國巨 (2327-TW) 與華新科 (2492-TW) 今 (8) 日公告 2 月營收，受惠被動元件終端需求強勁，單月與前 2 月營收同步改寫同期新高，國巨 2 月營收 70.06 億元，月減 12.6%、年增 161%，前 2 月營收 150.18 億元，年增 151%，華新科 2 月則達近 30 億元，累計 2 月 67 億元，年增 70%。

國巨表示，2 月營收下滑，主要是受農曆春節減少近三分之一的工作天數所影響，不過，目前大中華廠區的產能利用率，已逐步回復至農曆年節前的水準，以因應終端市場的強勁需求。

國巨強調，目前全球疫情嚴峻且未見舒緩，國際貿易爭端的不確定性仍高，將持續密切關注市況，審慎樂觀應對業績及營運展望。

另一大廠華新科 (2492-TW) 也公告 2 月營收，在終端需求動能延續，29.9 億元，月減 19.5%、年增 56.3%；前 2 月營收 67.05 億元，年增 70.7%，均改寫歷史同期新高，子公司信昌電以及佳邦也同步改寫同期新高。

華新科表示，雖然因農曆春節期間工作天數減少，使得營收較 1 月回落，但受惠終端需求依舊強勁，2 月營收寫下同期以及累計最佳。

華新科旗下集團成員表現同樣亮眼，天線元件廠佳邦 (6284-TW) 也公告 2 月營收 4.21 億元，月減 24.6%、年增 87.5%；前 2 月營收 9.8 億元，年增 89.1%，同樣寫下歷年最佳 2 月以及累計同期新高。

陶瓷粉末廠信昌電 (6173-TW)2 月營收 4.2 億元，月減 16.8%、年增 22.4%；累計前 2 月營收 9.24 億元，年增 36%，歷史同期新高。