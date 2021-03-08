美國經濟有望今年成長7% 對全球經濟成長貢獻超越中國

在新冠肺炎疫情的衝擊下，美國經濟遭受嚴重打擊。不過隨著疫苗接種持續，多家投行機構表示看好今年美國經濟的成長。高盛 (Goldman Sachs) 就預期美國經濟將在今年成長 7%。牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 更認為，今年美國對全球經濟成長的貢獻，將是自 2005 年首度超越中國。

據牛津經濟研究院的數據顯示，在防疫相關措施有望解除的情形下，今年全球經濟有望增長 6%，創下近半個世紀以來最快的增速。此外，由於美國經濟體量較中國大約三分之一，如果如預期般持續成長，則今年美國對全球經濟成長的貢獻，將是自 2005 年首度超越中國。

花旗銀行 (Citibank) 全球首席經濟學家 Catherine Mann 也表示，美國將在 2021 年再次扮演全球火車頭的角色。高盛的數據也顯示，去年美國經濟萎縮了 3.5%，樂觀預估今年將增長 7% 左右。另外，該銀行也表示，中國經濟在去年增長了 2.3%，預計今年將增長 8%。

小摩 (JP Morgan) 經濟學家預計，美國經濟將在今年中出現超越疫情前的成長率，而中國經濟已經回到疫情前的軌道，不會超越。

美國聯準會 (Fed) 里奇蒙分行總裁 Thomas Barkin 認為，如果美國政府再度推出經濟刺激政策，加上新冠肺炎疫苗的接種，美國經濟有望在下半年出現反彈。

Barkin 也表示，比起可能出現的通貨膨脹，他更擔心勞動力市場。「我確實擔心企業所做的調整，包括自動化和其他調整，這些調整可能會使在經濟衰退中失業的人更難找到新工作。」Barkin 說道。