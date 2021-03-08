1. 外資累計買超 5 日的股票
期元大S&P石油 (00642U-TW)、中石化 (1314-TW)、期富邦VIX (00677U-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、長榮 (2603-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
友達 (2409-TW)、期元大S&P石油 (00642U-TW)、長榮 (2603-TW)、仁寶 (2324-TW)、東和鋼鐵 (2006-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
期元大S&P石油 (00642U-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、友達 (2409-TW)、期富邦VIX (00677U-TW)、東和鋼鐵 (2006-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
期元大S&P石油 (00642U-TW)、期富邦VIX (00677U-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、英業達 (2356-TW)
5. 外資當日 (05) 買超的股票
期元大S&P石油 (00642U-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、華航 (2610-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、英業達 (2356-TW)