台積電財報揭露 蘋果去年營收貢獻大增36%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 去年財報中指出，最大客戶甲客戶去年營收貢獻達 3367 億元，年增 36%，營收占比提升至 25%。法人認為，蘋果應是台積電最大客戶。

台積電最新公布的去年財報顯示，甲客戶去年營收貢獻達 3367.75 億元，較 2019 年增加 895.62 億元，增幅達 36.22%，且占台積電總營收比重由 2019 年的 23% 提高至 25%。雖然財報中並未揭露客戶名稱

，但法人認為，甲客戶應該就是蘋果。

至於台積電去年第二大客戶乙客戶，去年貢獻營收 1673.9 億元，較 2019 年成長 9.49%，占總營收比重則由 2019 年的 14% 下降至 12%。法人推估，乙客戶應是華為。

台積電去年受惠智慧型手機、高效能運算等業務成長動能強勁，7 奈米營收貢獻大幅成長，總營收攀高至 1.339 兆元，年增 25.17%，創新高。

從地區別營收來看，美國仍為台積電去年最大市場，營收達到 8179.1 億元，年增 28.86%，營收占比約 61.07%。中國仍為第二大市場，營收 2337.83 億元，年增 12.34%，占總營收比重 17.45%。

台灣市場則是去年台積電營收成長幅度最大的市場，營收突破 1000 億元、達 1290.82 億元，年增 53.2%，營收比重約 9.6%，是其在全球第三大市場。

