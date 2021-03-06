〈貴金屬盤後〉非農就業優於預期 黃金承壓 連續第三週收低

週五 (5 日) 交易，黃金期貨價格仍收低於 1700 美元關卡，為黃金連續第三週下跌。

美元指數觸及 3 個月來最高點，且公債殖利率一度超過 1.6%，因為最新公布的非農就業報告顯示 2 月就業增加人數較預期多。

公債殖利率上升和美元走強會削弱黃金對投資者的避險吸引力。

金條策略基金 (QGLDX-US) 的聯合投資經理 Jason Teed 表示，「債券殖利率持續上漲，相較債券，黃金價值儲存吸引力下降。」雖然 Fed 本週曾提到通膨，「但比起預期通膨的正面壓力，利率壓力可能是更大更近期的因素。」

Teed 表示，倘若利率持續因應美國正面的經濟消息而上升，黃金可能會持續處於拋售壓力下，但倘若殖利率漲勢稍歇，這股壓力可望有所緩解。

4 月交割的黃金期貨價格下跌 2.20 美元或 0.1%，收每盎司 1698.50 美元。

FactSet 數據顯示，此為交易最活躍的黃金期貨價格自去年 6 月 5 日以來最低收盤價，

5 月白銀期貨價格下跌 17 美分或 0.7%，收每盎司 25.287 美元，前一日白銀大跌 3.5%。

交易最活躍的黃金期貨價格本週下跌 1.8%，而白銀期貨價格本週下跌 4.5%。

FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「市場對經濟成長前景益發不安，導致通膨上升，並最終讓 Fed 升息。有鑑於黃金不孳息的特質，公債殖利率已經上升，超過了 2 月 26 日的峰值，這對黃金來說是壞消息。」

週五公布的 2 月份非農就業報告顯示，美國 2 月新增就業 37.9 萬人，為 4 個月來最大值，這可能削弱了一些黃金需求，因為經濟似乎正從新冠疫情中復甦回來。

週四黃金下跌，因 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 稱他會擔心債市走勢失序，但認為目前尚未對金融狀況產生實質性影響，讓一些市場參與者大失所望，因為他們本預期聽到鮑爾提供更多有關央行可抑制債券殖利率上升的策略。鮑爾週四的發言反而引發美元上漲和殖利率急遽上升。

這些因素再次打擊已經處於壓力下的黃金和貴金屬。ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 表示，「儘管鮑爾發表了鴿派談話，但投資者仍適度的改變了投資組合，因為黃金的收益暫時下降，債券的配置增加了。」

「黃金的技術前景仍然看跌，迄今仍無力即反彈跡象。」他寫道。

「技術上來說，4 月黃金期貨空頭擁有牢固的整體近期技術優勢，因日線圖上處於兩個月多的價格跌勢。」Wyckoff 寫道。

「多頭下一個上行價格目標是 4 月黃金期貨收高於本週紮實的阻力點以上，即 1757.40 美元。」

與此同時 10 年期公債殖利率約莫 1.55%，稍早觸及 1.612%。ICE 美原指數觸及 92.192，為去年 11 月以來最高水準。

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