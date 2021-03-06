〈能源盤後〉市場延續OPEC+決議支撐力 WTI、Brent續創2019年後高點

週五 (5 日) 交易，原油期貨價格上漲，WTI 原油期貨價格和 Brent 原油期貨價格均收創 2019 年以來最高收盤價，本週漲逾 7%，係因 OPEC + 意外延長現行減產措施至 4 月底。

沙烏地阿拉伯也延長實施自願減產 100 萬桶 / 日的承諾至 4 月底 (原僅承諾至 3 月底)，但允許俄羅斯和哈薩克分別增產 13 萬桶 / 日和 2 萬桶 / 日。

Rystad Energy 石油市場負責人 Bjornar Tonhaugen 表示，在 OPEC + 會議過後一天，石油價格續漲，「因為前幾天幾乎沒有人料到市場供需會獲得支撐。」

OPEC + 決定維持產量穩定，「以其看到庫存加速消耗，擺脫疫情最嚴重時期供應過剩的大量產品。這將價格推向每桶 70 美元的水準，且油價上漲速度是自「不利水準的灰暗時期以來前所未有的快速。」

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 2.26 美元或 3.5%，收每桶 66.09 美元，為 2019 年 4 月以來最前月契約的最高收盤價。前一日大漲 4.2%。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.62 美元或 3.9%，收每桶 69.36 美元，為 2019 年 5 月以來最高點。

本週 WTI 原油期貨價格收高 7.5%，而 Brent 原油期貨價格收高 7.7%，為連續第七週上升。

市場參與者認為，OPEC + 週四的決定是該組織對全球經濟自疫情中復甦的趨勢採謹慎態度。先前疫情中斷了化石燃料的消耗，並讓原油價格暴跌。

週五發布的經濟數據令需求前景更美好。根據最新非農就業報告，美國 2 月份新增就業 37.9 萬人，遠高於預期且為連續 4 個月增加。經濟學家先前預期新增就業 21 萬人。官方失業率也自 6.3% 下降至 6.2%。

Tonhaugen 表示，展望未來，「如果需求不再滯後太久，那麼油價有很大的上漲空間。」

美國和其他非 OPEC + 生產商現在也可能看到「一個重大機會，可以將更多自家產品填滿市場，因為市場上有需求。」

「更健康的價格可能會激勵投資，並讓產能使用率最大化，這是先前沒有人料到的。然而，交易者應該要留意美國頁岩油，因為現在價位有利可圖，且 OPEC + 還允許這一點。」Tonhaugen 說。

貝克休斯週五公布，美國石油鑽機數量連續第二週上升，本週增加 1 座至 310 座。

同樣週五消息，美國能源部宣布，先前宣布自戰略石油儲備 (SPR) 出售 1010 萬桶原油給 7 家公司，現已授予契約。

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