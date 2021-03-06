福斯預測：2030年電動汽車將占美汽車銷量一半

週五 (5 日) 福斯汽車 (Volkswagen) 宣布，預計 2030 年美國和中國電動車銷量將占其總銷量的一半，歐洲的福斯汽車銷量中，電動汽車的比例將超過 70%，高於此前 35% 的目標。

去年，特斯拉成為全球市值最高的汽車製造商後，各家汽車大廠更積極調整戰略，投入電動汽車領域。

Volvo 近日宣布 2030 年只生產電動車，通用汽車上月底宣布，宣布計劃將在 2035 年全面生產電動汽車、停產燃油車。菲亞特克萊斯勒與標緻雪鐵龍合併后的全球第四大汽車製造商 Stellantis 宣布，計劃在 2025 年之前推出一系列純電動或混合動力汽車。

福斯週五宣布，該公司計畫於 2025 年前投入約 160 億歐元 (190 億美元) 用於投資「電動汽車、混合動力和數位化」等未來趨勢，還計畫在 2030 年前普及自動駕駛功能。

福斯執行總裁 Ralf Brandstätter 週五於最新聲明中表示：我們正在加快步伐，在未來幾年，我們將以前所未有的方式改變福斯。」

福斯集團還擁有藍寶堅尼 (Lamborghini)、奧迪 (Audi)、保時捷 (Porsche) 和其他幾個豪華品牌，但週五的聲明適用於諸如 Passat 和 Jetta 等福斯汽車。

IHS Markit 近期報告指出，2020 年全球汽車銷量為 7650 萬輛，其中電動汽車約占 3.3%。該研究公司預計，2025 年電動汽車銷量將達到 1220 萬輛，年增率接近 52%。