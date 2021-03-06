〈熱門股〉晶碩隱形眼鏡代工業務穩健 周漲逾1成改寫掛牌新高

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 近年在代工業務穩健成長、自有品牌影響力擴大下，營運維持高檔，雖然 2 月工作天數較少，但單月營收仍年增近 4 成，法人看好，晶碩今年全年可望保持雙位數成長，也激勵本周股價周漲 12.87%，站上 307 元，寫掛牌以來新高價位。

隱形眼鏡因須具備醫療級認證，進入門檻較高，若為代工產品更須經過客戶驗證才可獲得訂單，驗證時間也相對較長，但一旦取得客戶信賴，代工業務可望穩定成長，晶碩近年就陸續取得日本 Seed、T-Garden，及嬌生委外代工訂單，成為營運穩健動能。

法人表示，雖然傳統第 1 季為隱形眼鏡廠淡季，但晶碩代工業務相對穩健，首季產能利用率可望維持高檔，估本季營運將僅較去年第 4 季旺季小幅回落，但仍可望優於去年同期。

晶碩 2 月營收 3.09 億元，月減 25.01%、年增 38.55%，累計前 2 個月營收達 7.21 億元、年增 52.64%。

另一方面，晶碩因應需求，桃園大溪擴廠計畫持續進行，根據規劃，新廠將在今年下半年土建完工，估投產後最大月產能可達 4600 萬片，加上目前龜山廠近 4000 萬片產能，月產能將可達 8000 萬片以上。