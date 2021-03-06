〈分析〉美債殖利率易漲難跌 科技股會出現分野嗎？

週四 (4 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 發表演講，一反市場預期可能出言抑制近期美債長天期利率高速走升之問題，鮑爾僅表示 Fed 有注意到利率市場狀況，但不認為目前 Fed 政策有何不當，此言一出引爆美國金融市場股債雙殺。

週五 (5 日) 指標利率 10 年期美債殖利率繼續上揚，甚至盤中一度突破了 1.6% 大關，而殖利率的走揚，也繼續引動科技股「估值重定價」，而本文就將帶領投資人探討：美債殖利率升勢何時可能稍停？科技股後市將可能出現何種分野？

10 年期美債殖利率 圖片：anue 鉅亨

1. 先理解美債殖利率為何忽然大升

近期美債殖利率走升主要集中在長天期債券上，帶領了美債殖利率曲線斜率高速趨陡，此一現象即是彰顯市場預期美國經濟持續復甦、通膨預期升溫，故市場開始定價更遠期的通膨預期，以反映債券的通膨貼水。

市場普遍量化美國通膨預期之指標即為 10 年期美債平衡通膨率 (10-Year Breakeven Inflation Rate)，目前 10 年期美債平衡通膨率已攀升至 2.20% 水平，持續落在 2018 年以來的高位區間，是引動債市殖利率持續向上的根本原因。

而展望通膨預期後市，近期一些 Fed 2021 年票委發言，認為 2021 年美國通膨率估計將落在 2.5%，而若以 Fed 的基準來看，事實上當前通膨預期已距離 Fed 官員預估不遠，故若通膨預期的上檔空間有限，相信對於債市回補通膨貼水的力道，也可望出現舒緩。

10 年期美債平衡通膨率 圖片：Fred

2. 美債後市，投行怎麼看？

高盛 (Goldman Sachs)：

自將週四 (4 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 發表演講，未理會美債殖利率走升的場景後，高盛便立刻將 10 年期美債殖利率 2021 年年底預估值自 1.5% 上調至 1.9%。

高盛在研報中表示：「雖然我們認為短期內會出現一些盤整，但我們相信強勁的經濟數據將導致殖利率在未來幾季內恢復走升，因此調高年底之目標預期。」

道明證券 (TD Securities)：

道明證券則表示，預計 10 年期美債殖利率將在 2021 年底將升抵 2%，遠遠高於此前預期的 1.45%。

道明證券在研報認中為：「債市在短時間內已經走升了很長一段路，但我們認為這一走勢尚未完全結束。下週 3 月 8 日至 12 日的美國國債的拍賣結果，可能是債市未來走勢的風向標。」

圖片：美國財政部

3. 美債易跌難漲，科技股會出現分野？

中期來看，美債殖利率仍走在上升的軌道之上，主要推升動能，即是美國經濟的穩健復甦，而這也將帶動美股企業獲利在上半年持續反彈，故在跨市資產配置上，估計股票〉原物料大宗商品〉黃金〉公債將是合理排序，股市仍是首選。

再進一步以盈餘殖利率 (Earnings Yield) 與公債的角度來看，則會更為清楚，據 Bloomberg 數據顯示，當前 S&P 500 盈餘殖利率是落在 2.92%，但 10 年期美債殖利率仍僅為 1.5% 上下，故從獲利角度面衡量，股市吸引力仍是排名首位。

註：Earning Yield 小教室： Earning Yield 是本益比的倒數，公式是 EPS / 股價，通常在實務上，是拿來作為判斷股價相對公司獲利能力貴或是便宜的參考依據。 簡易來說，盈餘殖利率是從企業獲利能力的思考角度出發，這點與股利殖利率 (Dividend Yield) 所彰顯的機會成本概念不同。

值得注意的是，目前美國經濟增長和通膨預期，正處於復甦加速階段，而隨著美債殖利率持續上行，美股科技股後市，可能出現分野。

對於新創科技股等小市值、且仍在執行大規模資本投資但尚未出現獲利之科技公司來說，估計後續壓力將會持續放大，因這類公司受限於融資成本走揚，以及尚未獲利而導致未來現金流無法折現，故在股利增長模型的定價下，並不利於估值提升。

而大型科技龍頭，則可望繼續搭上經濟復甦、景氣擴張的浪潮，進一步帶動獲利反彈。

更重要的是，科技龍頭在獲利反彈、手中自由現金流走揚後，企業「擴大庫藏股」或「擴發股利」的意願也會大幅提升，即擴大庫藏股回購率 (Buyback Yield) 與股利殖利率 (Dividend Yield)，而這也才能緩解 10 年期美債殖利率走揚的競爭壓力。