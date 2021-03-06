〈美股盤後〉非農告捷！科技股逢低買入 道瓊反彈近600點

週五 (5 日) 最新非農就業數據遠優預期，美債殖利率一度升至 1.62％以上後回落至 1.55%，華爾街逢低買入科技股，週期性類股上漲，特斯拉挫跌，美股四大指數集體揚升，道瓊收紅近 600 點。

美國勞工部統計局週五公布最新非農就業報告，2 月非農新增就業近 38 萬人，較市場預期翻倍，且大勝前值，失業率降至 6.2%。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 表示，美債殖利率的上升並不令人擔憂，這是反映經濟前景改善的狀態，目前債市還未至於無序交易，他歡迎通膨率超過 2％，預測美國失業率將在年底達到 4.5% 左右。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.15 億例，死亡數突破 257 萬例，美國累計確診超過 2883 萬例，累計死亡數超過 52 萬。

週五 (5 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 572.16 點，或 1.85%，收 31,496.30 點。

標普 500 指數上漲 72.55 點，或 1.93%，收 3,841.02 點。

那斯達克指數上漲 196.68 點，或 1.55%，收 12,920.15 點。

費城半導體指數上漲 89.12 點，或 3.15%，收 2,920.75 點。

標普 11 大板塊全面上揚，能源、工業與通訊服務板塊領漲。(圖片：finviz)

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